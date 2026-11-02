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Hakan Çelebi'ye başsağlığı dilememişti! Ecem Dinçkal sessizliğini bozdu

Yeraltı dizisinin Paşa’sı Hakan Çelebi’nin katıldığı YouTube programında babasının vefatından söz etmesinin ardından sunucu Ecem Dinçkal’ın “Allah rahmet eylesin” dememesi sosyal medyada tepki çekmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Dinçkal sessiz kalmasının nedenini açıkladı.

Hakan Çelebi'ye başsağlığı dilememişti! Ecem Dinçkal sessizliğini bozdu
Sariye Nur Dönmez

Yeraltı dizisinin başarılı oyuncularından biri olan Hakan Çelebi’nin katıldığı bir YouTube programında babasının vefatından bahsetmesinin ardından sunucu Ecem Dinçkal’ın “Allah rahmet eylesin” dememesi üzerine yaşananlar gündem olmuştu. Sunucu Ecem Dinçkal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sessizliğini bozdu.

“BUNU DİYENE KARŞI TARAF ‘ALLAH RAHMET EYLESİN’ DER"

NOW TV’nin iddialı yapımlarından biri olan Yeraltı dizisinin Paşa’sı Hakan Çelebi katıldığı bir YouTube programında babasının vefatıyla ilgili duygusal anlarını paylaştı. 27 yaşındaki oyuncu "Babam 10 yıl önce rahmetli oldu" cümlesinin ardından kısa bir süre sessiz kalarak,programın sunucusu Ecem Dinçkal’dan başsağlığı dilemesini bekledi ancak beklediği karşılığı alamadı. Bunun üzerine sitem eden Çelebi, "Tamam seküler bir program olabilirsiniz ama böyle şeyler de olsun yani. Şaka yapıyorum bu arada. Hani normalde böyle deyince beklersin hani karşı taraf böyle senden bekliyorum. Senden de hiç öyle bir öyle bir şey almayınca, bunu diyene karşı taraf ‘Allah rahmet eylesin’ der" ifadelerini kullandı. Kayda geçen bu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Hakan Çelebi ye başsağlığı dilememişti! Ecem Dinçkal sessizliğini bozdu 1

Yaşananların sosyal medyada yayılmasının ardından Ecem Dinçkal’ın “Allah rahmet eylesin” dememesi sosyal medyada tepki çekti. Gelen tepkilerin ardından sessizliğini bozan Dinçkal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Hakan Çelebi ye başsağlığı dilememişti! Ecem Dinçkal sessizliğini bozdu 2

“HİKAYESİNİ TAMAMLAMASINI BEKLİYORDUM”

"Söz konusu anda konuğumun sözünü kesmeden hikayesini tamamlamasını bekliyordum. Kendisi de o sessizliği bir espriye dönüştürdü ve birlikte güldük. Sohbetimizin devamında kendisine başsağlığı dileklerimi de ilettim.

Ben de babamı kaybettim. Dolayısıyla bir insanın yaşadığı kaybın ne anlama geldiğini çok iyi bilenlerdenim. Bir insanın acıya ne kadar aşina olduğunu, o acıyı ne kadar yüksek sesle anlattığına bakarak ölçemezsiniz. Bu konu ile ilgili yanlış anlaşıldıysam ve aranızdan istemeden incittiğim birileri olduysa özür dilerim.

Bununla beraber şahsıma yönelik hakaret ve kişilik haklarımı ihlal eden paylaşımlar hakkında gerekli hukuki yollara avukatım aracılığıyla başvuracağım."

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Anahtar Kelimeler:
Yeraltı dizisi Hakan Çelebi
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