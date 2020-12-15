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Adriana Lima makyajsız haliyle şaşırttı!

15.12.2020 15:57 | Son Güncelleme:
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Adriana Lima makyajsız haliyle şaşırttı!

Geçtiğimiz yıllarda Türk yazar Metin Hara ve iş insanı Emir Uyar ile yaşadığı aşklarla uzun süre konuşulan Adriana Lima son haliyle dikkat çekti.

Eski top model Adriana Lima, Sırp basketbolcu Marko Jaric ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Sienna Jaric ile birlikte Miami'de görüntülendi.

Victoria's Secret'ın eski mankeni Adriana Lima, uzun süredir Miami'deki evinde kalıyor. Zamanının çoğunu çocukları ile geçiren Lima, hafta sonu kızı Sienna Jaric ile yürüyüş yaparken objektiflere takıldı.

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Siyah spor kıyafetleri ve terlik giydiği görülen Lima, günlük egzersizlerini tamamladı.

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Genellikle bakımlı halleriyle dikkat çeken 39 yaşındaki Adriana Lima'nın günlük kıyafetleri içinde makyajsız olması dikkatlerden kaçmadı.

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