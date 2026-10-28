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Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıp NOW ile anlaştılar: Mavi Orkide geliyor

Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan senaristler Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yeni adresi belli oldu. İkilinin NOW’da yayınlanacak Mavi Orkide dizisi ocak ayında ekrana gelecek. Başrol için ise uzun süredir ekranlardan uzak olan Cansu Dere’nin adı gündeme geldi.

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıp NOW ile anlaştılar: Mavi Orkide geliyor
Nebahat Kübra Akalın

Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti’nde yaşanan değişimler gündemden düşmüyor. Son olarak dizinin ilk bölümünden bu yana senaryoyu yazan Melis Civelek ve Zeynep Gür diziden tamamen ayrıldı.

Bu ünlü senaristlerin yerine ise Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler geldi.
Kızılcık Şerbeti nden ayrılıp NOW ile anlaştılar: Mavi Orkide geliyor 1

Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün ayrılması sonrası diziden gönderilen bazı oyuncular da diziye döndü. İki ünlü senarist ise NOW ile hemen el sıkıştı.

Medyapım, Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan, Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yeni projesi Mavi Orkide dizisinin Ocak ayında Now’da ekrana geleceğini duyurdu.
Kızılcık Şerbeti nden ayrılıp NOW ile anlaştılar: Mavi Orkide geliyor 2

BAŞROL OYUNCUSU GÜNDEMDE

Dizinin başrol oyuncusu olarak ise uzun süredir ekranda olmayan Cansu Dere’nin adı geçiyor. Dere, son olarak 4 yıl önce ekrana veda eden “Sadakatsiz” dizisiyle televizyon seyircisinin karşısına çıkmıştı.

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Cansu Dere Kızılcık Şerbeti Melis Civelek
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