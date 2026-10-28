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Alina Boz’un annesi Olga Boz'dan yıkım tepkisi! “İnsan güvenliği bu kadar mı önemsiz?”

İstanbul Avcılar’da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir bina, bitişikteki apartmanda hasara neden oldu. Zarar gören binada yaşayan oyuncu Alina Boz’un annesi Olga Boz isyan etti.

Alina Boz’un annesi Olga Boz'dan yıkım tepkisi! “İnsan güvenliği bu kadar mı önemsiz?”

İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bir bina, yan taraftaki apartmanda hasara ve paniğe yol açtı. Zarar gören binada yaşayanlar arasında oyuncu Alina Boz'un annesi Olga Boz'un da olduğu ortaya çıktı.

Olayın ardından Olga Boz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yaşananlara tepki gösterdi.

Alina Boz’un annesi Olga Boz dan yıkım tepkisi! “İnsan güvenliği bu kadar mı önemsiz?” 1

Olga Boz isyan ederek "Her gün yeni bir sorumsuzluğa şaşırıyoruz. Yan binamızın yıkımında yaşananları burada belgelemek istiyorum. Bu firmalara kim izin veriyor, kim denetliyor? İnsanların güvenliği bu kadar mı önemsiz? Üstelik bu olay çocukların okuldan döndüğü saatte yaşandı. Neyse ki çocuklar sadece 10 dakika önce evlerine girmişti" dedi.
Alina Boz’un annesi Olga Boz dan yıkım tepkisi! “İnsan güvenliği bu kadar mı önemsiz?” 2

"KİMSE ÖLMEDİYSE SORUN YOK MU?"

Daha sonra müteahhidin tutumuna da isyan eden Boz, "Saatler geçti. Yan binanın yıkımından sonra ortaya çıkan durum ortada. İnsan güvenliği bu kadar hafife alınmamalı. Müteahhit 'Sanki biri ölmüş gibi abartıyorsunuz' dedi. Yani kimse ölmediyse sorun yok mu? Önlem almak için illa birinin ölmesi mi gerekiyor?" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Alina Boz
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