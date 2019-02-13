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Adriana Lima, Metin Hara'nın izini bile bırakmadı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.02.2019 14:00 | Son Güncelleme

Model Adriana Lima, bir dönem aşk yaşadığı Metin Hara'yla olan fotoğraflarını geride bıraktığımız ayın ortalarında silmişti. Şimdi de...

Adriana Lima, Metin Hara'nın izini bile bırakmadı!

Adriana Lima yaptığı bu hareketle haklarında ortaya atılan ayrılık iddialarına netlik kazandırmıştı. Lima attığı yeni adımla tam olarak yazar Metin Hara’yla olan ilişkisinden kalan son izleri de ortadan kaldırmış oldu. Başarılı model sosyal medya hesabından takip ettiği Metin Hara’nın anne ve babasını da takip etmeyi bıraktı.

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LIMA’NIN MESAJI ORTAYA ÇIKARMIŞTI

Lima ile Hara’nın ilişkisinin pek iyi gitmediği ünlü modelin bir Instagram paylaşımıyla ortaya çıkmıştı. Lima Instagram hesabında “Kadınlar, siz kötü yetiştirilmiş erkekler için bir rehabilitasyon merkezi değilsiniz. Onu düzeltmek, yetiştirmek ya da büyütmek sizin göreviniz değil” notunu paylaşmıştı. Bu paylaşım çiftin ayrıldığı iddialarını gündeme getirmişti.

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Ancak Hara bu iddiaları yalanlayan bir açıklama yapmıştı. Daha sonra hem Adriana Lima hem de Metin Hara, sosyal medya hesaplarında aynı fotoğrafı paylaşıp hala birlikte olduklarını iddia etmişlerdi. Ancak bu paylaşım bile ayrılık iddialarını durdurmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Adriana Lima metin hara ayrılık

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
la bu adamda ne buldu bu kız anlamadım.
yabancı bile olsa basite kiz
ikisi de birbirini kullandı
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