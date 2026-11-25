Kim Kardashian ve Kanye West'in 13 yaşındaki kızı North West, Los Angeles'ta bir kayıt stüdyosundan çıkarken objektiflere yansıdı. Yoğun göz makyajı, renkli saçları ve ağartılmış kaşlarıyla dikkat çeken North, yine sıra dışı tarzıyla gündeme geldi.

Kim Kardashian'ın kızının görüntüsü sosyal medyada yayıldı ve ebeveynlerine eleştiri yağdı.

'ŞEYTANİ DEĞİLİM' DİYEREK TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

North West, geçen ay annesiyle birlikte katıldığı TikTok canlı yayınında gotik tarzı nedeniyle kendisine yöneltilen "şeytani" yorumlarına yanıt vermişti.

Genç isim, "Şeytani değilim arkadaşlar. Bana şeytani demeyi bırakın. Sadece böyle giyinmeyi seviyorum diye beni yargılamayın. Bir kitabı kapağına göre yargılamayın" ifadelerini kullanmıştı.

North, kendisine yöneltilen eleştirilerin siyah diş aksesuarları ve piercinglerinden kaynaklandığını düşündüğünü de belirtmişti.