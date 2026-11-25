İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması sürüyor.

Yapılan son açıklamada soruşturmada 632 şüpheli bulunduğu, 91 şirkete kayyum atandığı,181 tüzel kişi ile 551 gerçek kişinin mal varlıklarına el konulduğu ve banka hesaplarının dondurulduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Fon soruşturmasında son olarak ünlü şarkıcı Fatih Erkoç'un adı da geçti. Ancak gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı.

Erkoç durumu fark edince hemen açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı açıklamasında şunları söyledi:

"Son günlerde bazı haber sitelerinde, televizyon kanallarında ve bazı sosyal medya hesaplarında ‘FON VURGUNU’ dosyasında adı geçen Fatih Erkoç ile aramızda yalnızca isim benzerliği vardır. Haberlerde adı geçen kişi başka bir Fatih Erkoç’tur. Söz konusu olayla herhangi bir ilgim bulunmamaktadır. İsim benzerliğinden kaynaklanan karışıklığı gidermek için bu açıklamayı paylaşmak istedim."