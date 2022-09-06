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Adriana Lima'nın bir oğlu oldu! İlk fotoğraf paylaşıldı

06.09.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Metin Hara ile aşk yaşamasıyla tanınan ve ülkemizde de popüler olan Adriana Lima doğum yaptı. Yapımcı Andre Lemmers ile aşk yaşayan Brezilyalı model Adriana Lima, üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi. Bir erkek bebeği olan Lima, oğluna verdiği ismi de açıkladı.

Adriana Lima'nın bir oğlu oldu! İlk fotoğraf paylaşıldı

Victoria's Secret'ın eski modellerinden Adriana Lima, yapımcı Andre Lemmers ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Adriana Lima, hamilelik testini kameraya göstererek bebek beklediğini duyurmuştu. Adriana Lima, üçüncü kez anne oldu.

Instagram'dan bebeğinin tek gözünün göründüğü kareyi yayınlayan Lima, oğlunun 29 Ağustos'ta dünyaya geldiğini belirtti.

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"DÜNYAMIZA HOŞ GELDİN"

Bebeğine 'Cyan Lima Lemmers' adını verdiğini açıklayan Adriana Lima, gönderisinde "Dünyamıza hoş geldin" ifadelerine yer verdi.

People Dergisi'nde yer alan habere göre; Lima ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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