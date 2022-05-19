Adriana Lima Rihanna'nın izinde! Kırmızı halıya göbeği açık geldi

Andre Lemmers ile aşk yaşayan Adriana Lima hamile tarzıyla gündeme geliyor. Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Lima, Andre Lemmers ile 75. Cannes Film Festivali'ne katıdı.

Siyah renkte karın kısmı açık olan bir elbise giyen Lima, güzelliğiyle dikkatleri yine üzerine çekmeyi başardı.

İki çocuk sahibi olan Lima'nın, bu süreçte bile karın kaslarının sıkılığı yine gündem oldu. Güzel modele sosyal medyadan yorum yağdı.

Rihanna'dan sonra hamile tarzıyla öne çıkan modelin tarzına "Oldukça cesur", "Adriana hep cesur" yorumları geldi.

OĞLU OLACAK

40 yaşındaki Lima, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda takipçilerine bir oğlu olacağının müjdesini vermişti.

Videoda, Lima'nın kızları Valentina (12) ve Sienna'nın (9) yer alması ve keyifli halleri de dikkat çekti. Lima'nın kızları, Sırp basketbolcu Marko Jarić ile 2014'te biten beş yıllık evliliğinden dünyaya gelmişti.

