MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Adriana Lima Rihanna'nın izinde! Kırmızı halıya göbeği açık geldi

Adriana Lima Rihanna'nın izinde! Kırmızı halıya göbeği açık geldi

19.05.2022 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü model Adriana Lima geçtiğimiz şubat ayında, yedi aydır birlikte olduğu yapımcı sevgilisi Andre Lemmers bebek beklediklerini duyurmuştu. Rihanna'dan sonra hamile tarzıyla öne çıkan modelin son kırmızı halı tarzı olay oldu.

Adriana Lima Rihanna'nın izinde! Kırmızı halıya göbeği açık geldi

Andre Lemmers ile aşk yaşayan Adriana Lima hamile tarzıyla gündeme geliyor. Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Lima, Andre Lemmers ile 75. Cannes Film Festivali'ne katıdı.

Siyah renkte karın kısmı açık olan bir elbise giyen Lima, güzelliğiyle dikkatleri yine üzerine çekmeyi başardı.

Hande Sarıoğlu kaçık çorabıyla çekim yaptı! 'Adriana Lima'dan ne eksiğim var'Hande Sarıoğlu kaçık çorabıyla çekim yaptı! 'Adriana Lima'dan ne eksiğim var'

İki çocuk sahibi olan Lima'nın, bu süreçte bile karın kaslarının sıkılığı yine gündem oldu. Güzel modele sosyal medyadan yorum yağdı.

SPL5311364_031

Rihanna'dan sonra hamile tarzıyla öne çıkan modelin tarzına "Oldukça cesur", "Adriana hep cesur" yorumları geldi.

OĞLU OLACAK

40 yaşındaki Lima, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda takipçilerine bir oğlu olacağının müjdesini vermişti.

SPL5311364_034

Videoda, Lima'nın kızları Valentina (12) ve Sienna'nın (9) yer alması ve keyifli halleri de dikkat çekti. Lima'nın kızları, Sırp basketbolcu Marko Jarić ile 2014'te biten beş yıllık evliliğinden dünyaya gelmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dizideki bu hali olay olmuştu! Mayo markası kızdıDizideki bu hali olay olmuştu! Mayo markası kızdı
Ünlü spikerden acı haber! O detay yürek yaktıÜnlü spikerden acı haber! O detay yürek yaktı
Oyuncu oldu! Sevişme sahnesi yorumuna bomba yanıtOyuncu oldu! Sevişme sahnesi yorumuna bomba yanıt
Anahtar Kelimeler:
Rihanna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Avrupa alarmda! Korkutucu virüste vaka sayıları artıyor! "Her türlü olasılığa hazır olmalıyız"

Avrupa alarmda! Korkutucu virüste vaka sayıları artıyor! "Her türlü olasılığa hazır olmalıyız"

Tüm Türkiye'de hızla yayılıyor! Önlem olarak terminatör böcekler devrede!

Tüm Türkiye'de hızla yayılıyor! Önlem olarak terminatör böcekler devrede!

Ukrayna'da ilk kez kullanılıyor! 'Terminatör' sahaya indi

Ukrayna'da ilk kez kullanılıyor! 'Terminatör' sahaya indi

İbn-i Sina’dan o soruna kökten çözüm! Hemen uygulayın

İbn-i Sina’dan o soruna kökten çözüm! Hemen uygulayın

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay göndermeler!

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay göndermeler!

Minibüs ve taksilerde yeni düzenleme!

Minibüs ve taksilerde yeni düzenleme!

İlginizi Çekebilir

Müzedeki çocuk etkinliğinde jartiyerli bir adam!

Müzedeki çocuk etkinliğinde jartiyerli bir adam!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Etkisini anında göreceğiniz güzellik ürünleri

Etkisini anında göreceğiniz güzellik ürünleri

Milyonlar sebebini merak ediyordu: ''Çünkü aile zayıflıktır''

Milyonlar sebebini merak ediyordu: ''Çünkü aile zayıflıktır''

Canan Karatay peş peşe bombaladı: At yemeği, sakın yemeyin

Canan Karatay peş peşe bombaladı: At yemeği, sakın yemeyin

Hem spor hem şık kombinlere uygun kot ceket modelleri

Hem spor hem şık kombinlere uygun kot ceket modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.