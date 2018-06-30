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Adriano Flamengo ile görüşüyor iddiası

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 30.06.2018 10:50 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Adriano, Flamengo'nun resmi ürünlerini satan Rubro-Negro Store'da görüntülendi.

Adriano Flamengo ile görüşüyor iddiası

Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Adriano Correia, Flamengo'nun resmi ürünlerini satan mağazada görüldü.

ismi Brezilya basını tarafından bir süredir Flamengo ile anılan Adriano'nun kulüp binasının yakınlarında bulunan kulüp resmi ürünlerinin satıldığı Rubro-Negro Store'da yer alması, transfer iddialarını kuvvetlendirdi. Flamengo'nun daha önce Vagner Love ile de görüştüğ ancak transferi gerçekleştiremediği bilgisi de verildi.

Flamengo'nun 2019 yazına kadar Beşiktaş ile kontratı olan Adriano ile görüştüğü iddiası yer alırken, transfer için siyah beyazlı kulüpten de onay aldığı vurgusu yapıldı.

Ayrıca, Adriano ile fotoğraf çektiren Flamengo taraftarı, Brezilyalı yıldıza transferi sorduğunu, "Transfere açığım" cevabını aldığı kaydedildi. (SPORX)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Spor Toto Süper Lig adriano flamengo

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