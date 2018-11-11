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Adriano'ya Vissel Kobe kancası

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 11.11.2018 15:18 | Son Güncelleme

Japon ekibi Vissel Kobe, Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Adriano'ya talip oldu. Taraflar, devre arasında pazarlık masasına oturacak.

Adriano'ya Vissel Kobe kancası

Galatasaray'ın eski golcüsü Lukas Podolski'nin formasını giydiği Vissel Kobe, Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Adriano'yu gözüne kestirdi.

34 yaşındaki sol beki transfer etmek için sezon öncesinde nabız yoklayan Kobeli yetkililer, oyuncunun menajeri ile ön görüşme gerçekleştirdi.

Siyah beyazlılar, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Adriano'nun transferine sıcak bakıyor. Tarafların, devre arasında transferi gerçekleştirmek için masaya oturması bekleniyor. (Sabah)

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Anahtar Kelimeler:
adriano Beşiktaş Vissel Kobe

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