Jose Mourinho'dan Türkiye Ligi için flaş açıklama! "Ondan önceki hapse girdi"

İtalyan basın yaptığı açıklamalarda eski kulüpleriyle her zaman özel bir bağ kurduğunu belirten Jose Mourinho, takımlardan ayrılırken arkasında hiçbir zaman sorun bırakmadığını ifade etti. Real Madrid'e geri dönüş sürecine değinen deneyimli çalıştırıcı, Florentino Perez ile olan dostluğuna ve kulüple geçmişten bu yana süregelen yakın ilişkisine dikkat çekti. Görev yaptığı neredeyse tüm eski kulüpleriyle bağlarının güçlü kaldığını söyleyen Portekizli hoca, Tottenham dönemi hariç çalıştığı tüm yerleri evi olarak gördüğünü dile getirdi.

FENERBAHÇE VE TÜRKİYE AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe dönemine de değinen Mourinho, sarı-lacivertli kulübün kendisi için özel bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, "Fenerbahçe'nin benim için özel bir yeri var ancak orada sadece 13-14 ay kaldım" ifadelerini kullandı. Real Madrid'deki üç yıllık görev süresinin kulüple kurulan bağ sayesinde sanki otuz yıl gibi hissettirdiğini belirtti.

HAKEM TARTIŞMALARI VE ANTHONY TAYLOR GÖNDERMESİ

Hakemlerle ilgili yöneltilen bir soruyu yanıtlayan Mourinho, kariyeri boyunca benzer durumlarla karşılaştığını belirterek, "Real Madrid'e ilk geldiğimde Barcelona'nın altın yıllarını yaşadık, sonra Premier Lig'e gittim ve şimdi bu durumlar ortaya çıkıyor. Ardından Türkiye'de benzer bir skandal patlak verdi" dedi. Röportaj sırasında kendisine hatırlatılan Anthony Taylor detayına da değinen Portekizli teknik adam, eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasına atıfta bulunarak, "Ondan önceki hapse girdi" şeklinde dikkat çeken bir yanıt verdi.