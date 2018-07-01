Adrien Moerman, Anadolu Efes'te

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, son olarak Barcelona Lassa forması giyen forvet oyuncusu Adrien Moerman'ı renklerine bağladı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada Fransız forvet oyuncusu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Moerman daha önce Türkiye'de Banvit ve Darüşşafaka Basketbol formalarını terletmişti.

