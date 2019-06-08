Adrien Regattin, Gazişehir Gaziantep'le söz kesti

Akhisar'la sözleşmesi süren Fas asıllı Fransız futbolcu geçen sezon ligde 23 maçta 3 gol, Türkiye Kupası'nda ise 8 maçta 2 gol attı.
Akigo'da haftalardır sessizliğe bürünen başkan Hüseyin Eryüksel yönetiminin transferde ismi Trabzonspor ve Kasımpaşa'yla anılan Elvis Manu'ya 2 milyon euro bonservis bedeli belirlediği öğrenildi.
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