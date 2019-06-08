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Adrien Regattin, Gazişehir Gaziantep'le söz kesti

AKHİSAR BELEDİYESPOR HABERLERİ  | 08.06.2019 19:11 | Son Güncelleme

Akhisarspor'da takımdan ayrılmak istediğini bildiren Adrien Regattin'in Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep'le söz kestiği öğrenildi.

Adrien Regattin, Gazişehir Gaziantep'le söz kesti

Akhisar'la sözleşmesi süren Fas asıllı Fransız futbolcu geçen sezon ligde 23 maçta 3 gol, Türkiye Kupası'nda ise 8 maçta 2 gol attı.

Akigo'da haftalardır sessizliğe bürünen başkan Hüseyin Eryüksel yönetiminin transferde ismi Trabzonspor ve Kasımpaşa'yla anılan Elvis Manu'ya 2 milyon euro bonservis bedeli belirlediği öğrenildi.

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Adrien Regattin Gazişehir Gaziantep akhisarspor

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