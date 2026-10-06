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Vincenzo Montella, 38 yıl sonra 'kırılamaz' denen rekoru kırdı!

UEFA Uluslar A Ligi'nde oynadığı ilk 4 maçtan da mağlubiyetle ayrılan A Milli Futbol Takımı, 1988 yılından bu yana ilk kez üst üste dört resmi maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Vincenzo Montella, 38 yıl sonra 'kırılamaz' denen rekoru kırdı!
Emre Şen

UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı, gruptaki ilk dört karşılaşmasında puanla tanışamayarak beklentilerin çok uzağında kaldı. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki maçlarda sahasında Fransa'ya 1-0, İtalya'ya ise 4-1 mağlup olurken; deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda da Belçika'ya 3-0 ve son olarak İtalya'ya 3-1 yenilmekten kurtulamadı.

38 YIL SONRA GELEN KÖTÜ SERİ

Vincenzo Montella, 38 yıl sonra kırılamaz denen rekoru kırdı! 1

Aldığı üst üste başarısız sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan milliler, tarihi bir istatistiğe de imza attı. A Milli Takım, tarihlerde geride kalan uzun yılların ardından, 1988'den bu yana ilk kez üst üste dört resmi karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılarak formsuz bir döneme girdi. Teknik heyet ve yönetim üzerindeki baskı artarken, milli takımın gruptaki kalan maçlar için nasıl bir reaksiyon göstereceği merakla bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye montella
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