ADÜ Diş Hekimliği Fakültesi mezuniyet ve yemin töreni gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Diş Hekimliği Fakültesi mezuniyet ve yemin töreni, Anfi Tiyatro alanında gerçekleşti.

Törene, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Aydın Diş Hekimleri Odası Başkanı Diş Hekimi Günhan Eskicioğlu, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Diş Hekimliği Fakültesi ikincisi Demet Efe, “Pandemi sürecinde hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarına rahmet diliyor, filyasyon ekiplerinde görev alan başta diş hekimleri olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına yeni meslektaşları olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi. Efe, emeklerinden dolayı ailesine ve tüm hocalarına teşekkür ederek konuşmasına son verdi.

Aydın Diş Hekimleri Odası Başkanı Günhan Eskicioğlu, pandemi döneminde diş hekimliği mesleğinin öneminin bir kez daha arttığını belirterek mesleğin gelecekteki önemini vurguladı. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Musa Şamil Akyıl, “Yaşanan bu olağan dışı durum mesleğimizin zorluğunu, diğer sağlık çalışanları gibi bizlerinde büyük bir özveriyle çalıştığını göstermiştir. Bununla birlikte yine bu süreç mesleğimizin önemini ve verdiği hizmetin kıymetini de bir kez daha vurgulamıştır. Bu açıdan mesleğiniz; altın bir bileziktir, değerini biliniz” dedi.