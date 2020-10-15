ADÜ Hemşirelik Fakültesi oryantasyon ve açılış programı gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hemşirelik Fakültesi, 2020-2021 Akademik Yılı oryantasyon ve açılış programı online olarak gerçekleşti.

Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yelda Özsunar’ın hemşirelik mesleğinin önemine vurgu yapan açılış konuşması ardından Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Belgin Yıldırım Fakültenin konumunu, akademik ve idari personeli tanıtan sunumunu gerçekleştirdi.

Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hatice Öner’in, öğrencilere hoş geldiniz mesajını ileterek yüz yüze eğitimde buluşma temennisinde bulunduğu eğitim, 1.sınıf öğrencilerinin danışmanı olan öğretim üyelerinin kendilerini tanıtarak mesleğe yönelik bilgiler paylaşmasıyla devam etti.

Öğrencilerinin, katkı ve geri bildirimleri ile oryantasyon eğitimi sona erdi.

