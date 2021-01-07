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ADÜ İletişim Fakültesi akademik dergisi yenilendi

AYDIN HABERLERİ  | 07.01.2021 09:45 | Son Güncelleme

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, Uluslararası Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli Dergisi-MEDIAJ, uluslararası indeks hedefleri ve kapsam değişiklikleri doğrultusunda; yenilenen editör ekibi, görsel tasarımı, içeriği ve web sitesi ile birlikte, yeni sayısını yayınladı.ADÜ Rektörü Prof.

ADÜ İletişim Fakültesi akademik dergisi yenilendi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, Uluslararası Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli Dergisi-MEDIAJ, uluslararası indeks hedefleri ve kapsam değişiklikleri doğrultusunda; yenilenen editör ekibi, görsel tasarımı, içeriği ve web sitesi ile birlikte, yeni sayısını yayınladı.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in geçtiğimiz yıl bilimsel seferberlik başlığı altında başlattığı, bilimsel üretimde kalitenin arttırılması ve akademik üretimin iyileştirilmesi hedefleri doğrultusunda harekete geçen İletişim Fakültesi, ADÜTV ile sürdürdüğü kaliteli medya içeriği üretimini, akademik yayın tarafına da taşıyarak hakemli dergisini tamamen yeniledi.

Editörlüğünü Doç. Dr. Pelin Erdal Aytekin’in üstlendiği ve tüm fakültenin geniş bir ekip olarak çalışmalarında yer aldığı MEDIAJ’ın Aralık 2020 sayısında, toplam 8 makale, 1 söyleşi ve 1 kitap incelemesi yer alıyor.
MEDIAJ Ulakbim TRDizin başta olmak üzere, yirminin üzerinde yeni ulusal ve uluslararası veritabanı ve indeksin de başvuru ve takip sürecinde. Nisan 2021 sayısı için çalışmalara başlayan MEDIAJ, medya ve iletişim araştırmaları odağındaki disiplinler arasılığı pekiştiren makale önerilerini bekliyor.

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