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ADÜ Rektörü Aldemir Söke’deki ağaç dikme etkinliğine katıldı

AYDIN HABERLERİ  | 11.11.2020 17:09 | Son Güncelleme

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Milli Ağaçlandırma Günü’nde gerçekleşen ’Geleceğe Nefes’ projesi kapsamında Söke ilçesi Ovacık Mevkii’nde düzenlenen ağaç dikme etkinliğine katıldı.

Programa Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Söke Kaymakamı Soner Zeybek, Aydın ve Söke protokolü ile çok sayıda vatandaş katılırken, il genelinde 10 bin 415 fidan toprakla buluştu. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda başlatılan ’Geleceğe Nefes’ projesi, bu yıl da 11 Kasım saat 11.11’de 81 il ve 922 ilçede aynı anda gerçekleşti. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in de Söke’de katıldığı etkinlikte binlerce fidan toprakla buluştu.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ‘Geleceğe Nefes’ projesinin son derece önemli olduğunu ifade ederek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin tensipleri ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle ilan edilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ile ‘Geleceğe Nefes’ Projesi geleceğe bırakacağımız çok önemli bir mirastır. Ekolojik, ekonomik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip olan ormanlarımızı korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak çok önemli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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