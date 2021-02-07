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ADÜSEM 2020 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleşti

07.02.2021 10:43 | Son Güncelleme:
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ADÜSEM 2020 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleşti

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sürekli Eğitim Merkezi (ADÜSEM) yönetim kurulu toplantısı gerçekleşti.ADÜSEM’in 2020 yılı faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda, pandemiyle mücadele kapsamında gerekli ilave tedbirler alınarak çalışmalara devam edildiği, 2020 yılında toplam 29 adet eğitimle, 1542 kişinin eğitim aldığı ve kişi bazında değerlendirdiğinde eğitim saati toplamının 35 bin 788 saat olduğu belirtildi.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sürekli Eğitim Merkezi (ADÜSEM) yönetim kurulu toplantısı gerçekleşti.

ADÜSEM’in 2020 yılı faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda, pandemiyle mücadele kapsamında gerekli ilave tedbirler alınarak çalışmalara devam edildiği, 2020 yılında toplam 29 adet eğitimle, 1542 kişinin eğitim aldığı ve kişi bazında değerlendirdiğinde eğitim saati toplamının 35 bin 788 saat olduğu belirtildi. Değerlendirme sonucunda 2020 yılı ADÜSEM etkinliklerinde, ADÜSEM ile Nazilli İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekanı, Muhasebe-Finansman Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Kaderli’nin birlikte yürüttüğü Temel Düzey Borsa Eğitimlerinin ön plana çıktığı ifade edildi. Temel Borsa ve Türev Piyasalar Eğitimleri; İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Bursa, Aydın, Konya, ve İzmir’i de kapsayan Türkiye’nin çeşitli illerinde katılımcıların yoğun ilgisiyle 17 kez gerçekleşti.

ADÜSEM Müdürü ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, ADÜ’ye ve ADÜSEM birimine yaptığı katkılardan dolayı borsa eğitimini düzenleyen Prof. Dr. Yusuf Kaderliye’ye teşekkür belgesi ve çiçek takdim etti. ADÜ’nün finans alanında bir marka olması yolunda ADÜSEM Temel Borsa Eğitimlerinin 2021 yılında da devam edeceğini belirten Nazilli İİBF Dekan V. Prof. Dr. Yusuf Kaderli, “Üniversitemizin merkez eğitim birimi olan ADÜSEM sayesinde yatırımcı adaylarının ve yatırımcıların bulundukları şehirlere eğitimi götürmüş olmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi. Kaderli, Türkiye çapında birçok ilde yeni borsa eğitim takviminin adaylara duyurulacağını da sözlerine ekledi.

ADÜSEM 2020 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleşti

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