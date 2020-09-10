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Advocaat: Fenerbahçe'ye bedava gittim

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.09.2020 14:50 | Son Güncelleme

Bir dönem Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapan Dick Advocaat, sarı-lacivertli kulüp ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertli döneme gelişi hakkında konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Fenerbahçe benim için geldiğinde dünya bu kadar büyük değildi. Sözleşmemde de beni engelleyen bir şey yoktu, bu şansı değerlendirebiliyordum. Federasyon hiç para alamadı. Koeman, Barcelona'ya gittiğinde ise 1,5 milyon Euro gibi bir para kazandılar. Bu farklı" dedi.

Advocaat: Fenerbahçe'ye bedava gittim

Hollanda Milli Takımı'nın başına geçmesi gündemde olan Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat açıklamalarda bulundu ve Fenerbahçe'nin başına geçtiği döneme de değindi.

"Fenerbahçe benim için geldiğinde dünya bu kadar büyük değildi. Sözleşmemde de beni engelleyen bir şey yoktu, bu şansı değerlendirebiliyordum. Federasyon hiç para alamadı. Koeman, Barcelona'ya gittiğinde ise 1,5 milyon Euro gibi bir para kazandılar. Bu farklı" ifadelerini kullandı.

Advocaat ayrıca, Hollanda'nın başına Louis van Gaal ya da Henk ten Cate'in geçmesi gerektiğini ve Ruud Gullit'in de adaylar arasında olduğunu belirtti.

(SPORX)

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