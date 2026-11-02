AEK - Real Madrid Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

AEK ile Real Madrid, 4 Kasım 2026 saat 20:45'te OPAP Arena'da karşı karşıya geliyor.
AEK, Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir eşleşmeye çıkıyor. Real Madrid ise son haftalarda formda bir görüntü sergiliyor.
AEK (Şampiyonlar Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 8 gol yedi. (Yunanistan Süper Ligi 1) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 4 gol yedi.
Real Madrid (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 3 galibiyet alırken 10 gol atıp 5 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 27 puanla 3. sırada.
Real Madrid, son 4 maçını kazanarak formda bir dönem geçiriyor.
AEK, son 5 maçında yalnızca 1 galibiyet elde etti. Real Madrid ise hem ligde hem de Avrupa'da son 4 maçını kazandı ve formunu sürdürdü.
AEK kadrosunda Thomas Strakosha (Sakat - El Bileğinden Sakat), Dereck Kutesa (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Frantzdy Pierrot (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Martin Georgiev (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Hakim Sahabo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Christos Alexiou (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Real Madrid kadrosunda Rodrygo (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık) ve Raul Asencio (Sakat - Bacağı Kırık) yer almıyor.
Kylian Mbappe, 12 golle Real Madrid'in hücum gücünün merkezinde yer alıyor.
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