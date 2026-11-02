SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi

AEK - Real Madrid Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

AEK, son dönemdeki kötü gidişatına rağmen Avrupa arenasındaki rakibi Real Madrid ile karşılaşacak. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

AEK - Real Madrid Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
Şampiyonlar Ligi
AEK
Çarşamba 20:45
04.11.2026
Real Madrid
Stadyum: OPAP Arena Yayın: tabii Spor

AEK ile Real Madrid, 4 Kasım 2026 saat 20:45'te OPAP Arena'da karşı karşıya geliyor.

AEK, Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir eşleşmeye çıkıyor. Real Madrid ise son haftalarda formda bir görüntü sergiliyor.

Lig Durumu

Real Madrid

3. İspanya La Liga
O
11
G
9
B
0
M
2
P
27
28
Attığı Gol
10
Yediği Gol
+18
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Real Madrid 28 / 10

İç Saha / Deplasman Performansı

Real Madrid Deplasman
Oynanan Maç
6
G / B / M
4 / 0 / 2
Gol
11 – 7

AEK (Şampiyonlar Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 8 gol yedi. (Yunanistan Süper Ligi 1) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 4 gol yedi.

Real Madrid (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 3 galibiyet alırken 10 gol atıp 5 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 27 puanla 3. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
AEK

tüm kulvarlar

  • 01.11.2026 Panathinaikos 2-0 AEK Yunanistan Süper Ligi 1 M
  • 28.10.2026 PAOK 3-1 AEK Yunanistan Kupası M
  • 24.10.2026 AEK 5-0 Panetolikos Yunanistan Süper Ligi 1 G
  • 20.10.2026 Manchester City 5-1 AEK Şampiyonlar Ligi M
  • 14.10.2026 Shakhtar Donetsk 3-1 AEK Şampiyonlar Ligi M
Real Madrid G G G G M

tüm kulvarlar

  • 01.11.2026 Racing Santander 0-3 Real Madrid İspanya La Liga G
  • 25.10.2026 Barcelona 1-2 Real Madrid İspanya La Liga G
  • 21.10.2026 Real Madrid 4-1 RB Leipzig Şampiyonlar Ligi G
  • 18.10.2026 Real Madrid 4-1 Sevilla İspanya La Liga G
  • 14.10.2026 Roma 3-4 Real Madrid Şampiyonlar Ligi G

Real Madrid, son 4 maçını kazanarak formda bir dönem geçiriyor.

Maç öncesi değerlendirme

AEK, son 5 maçında yalnızca 1 galibiyet elde etti. Real Madrid ise hem ligde hem de Avrupa'da son 4 maçını kazandı ve formunu sürdürdü.

Eksik Oyuncular

AEK

6 eksik
Thomas Strakosha Sakat El Bileğinden Sakat
Dereck Kutesa Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Frantzdy Pierrot Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Martin Georgiev Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Hakim Sahabo Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Christos Alexiou Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Real Madrid

2 eksik
Rodrygo Sakat Ön Çapraz Bağı Yırtık
Raul Asencio Sakat Bacağı Kırık

AEK kadrosunda Thomas Strakosha (Sakat - El Bileğinden Sakat), Dereck Kutesa (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Frantzdy Pierrot (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Martin Georgiev (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Hakim Sahabo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Christos Alexiou (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Real Madrid kadrosunda Rodrygo (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık) ve Raul Asencio (Sakat - Bacağı Kırık) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Kylian Mbappe Kylian Mbappe Real Madrid 12 Gol 2 Asist
Jude Bellingham Jude Bellingham Real Madrid 4 Gol 3 Asist
Arda Güler Arda Güler Real Madrid 2 Gol 3 Asist
Yan Diomande Yan Diomande Real Madrid 3 Gol 2 Asist

Kylian Mbappe, 12 golle Real Madrid'in hücum gücünün merkezinde yer alıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
AEK - Real Madrid maçı ne zaman?

4 Kasım 2026 tarihinde.

AEK - Real Madrid maçı saat kaçta?

20:45'te.

AEK - Real Madrid maçı hangi kanalda?

Tabii Spor'dan canlı yayınlanacak.

AEK - Real Madrid maçında hangi oyuncular eksik?

AEK'dan Thomas Strakosha, Dereck Kutesa, Frantzdy Pierrot, Martin Georgiev, Hakim Sahabo, Christos Alexiou; Real Madrid'den Rodrygo ve Raul Asencio eksik.

AEK ve Real Madrid'in ligde kaç puanı var?

İspanya La Liga'da Real Madrid 27 puana sahip.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Sergen Yalçın açıklamasıTFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Sergen Yalçın açıklaması
Hakan Safi'nin sözleri ortalığı karıştırdı! Çarpıcı Aziz Yıldırım iddiasıHakan Safi'nin sözleri ortalığı karıştırdı! Çarpıcı Aziz Yıldırım iddiası
Anahtar Kelimeler:
real madrid
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"19 yeni il" listesi ilk kez paylaşıldı

"19 yeni il" listesi ilk kez paylaşıldı

Özel uçak yerleşim bölgesine düştü, çok sayıda ölü var! 600 kişi tahliye edildi: Trump detayı

Özel uçak yerleşim bölgesine düştü, çok sayıda ölü var! 600 kişi tahliye edildi: Trump detayı

Fenerbahçe'de yeni hoca belli oldu! İstanbul'a davet edildi

Fenerbahçe'de yeni hoca belli oldu! İstanbul'a davet edildi

Pınar Altuğ'u öpmedi! Sahnede ilginç anlar...

Pınar Altuğ'u öpmedi! Sahnede ilginç anlar...

Otogaza dev zam kapıda! Gece yarısından itibaren tabela değişecek

Otogaza dev zam kapıda! Gece yarısından itibaren tabela değişecek

Trafik cezası, pasaport, MTV, yurt dışı telefon kaydı... Cep yakacak zam yolda!

Trafik cezası, pasaport, MTV, yurt dışı telefon kaydı... Cep yakacak zam yolda!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.