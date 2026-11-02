AEK - Real Madrid Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Şampiyonlar Ligi AEK Çarşamba 20:45 Real Madrid

AEK ile Real Madrid, 4 Kasım 2026 saat 20:45'te OPAP Arena'da karşı karşıya geliyor.

AEK, Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir eşleşmeye çıkıyor. Real Madrid ise son haftalarda formda bir görüntü sergiliyor.

Lig Durumu Real Madrid 3. İspanya La Liga O 11 G 9 B 0 M 2 P 27 28 Attığı Gol 10 Yediği Gol +18 Averaj Gol Durumu (Toplam) Real Madrid 28 / 10 İç Saha / Deplasman Performansı RM Real Madrid Deplasman Oynanan Maç 6 G / B / M 4 / 0 / 2 Gol 11 – 7

AEK (Şampiyonlar Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 8 gol yedi. (Yunanistan Süper Ligi 1) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 4 gol yedi.

Real Madrid (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 3 galibiyet alırken 10 gol atıp 5 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 27 puanla 3. sırada.

Takımların güncel form bilgileri AEK tüm kulvarlar Panathinaikos 2-0 AEK Yunanistan Süper Ligi 1 M

PAOK 3-1 AEK Yunanistan Kupası M

AEK 5-0 Panetolikos Yunanistan Süper Ligi 1 G

Manchester City 5-1 AEK Şampiyonlar Ligi M

Shakhtar Donetsk 3-1 AEK Şampiyonlar Ligi M Real Madrid G G G G M tüm kulvarlar Racing Santander 0-3 Real Madrid İspanya La Liga G

Barcelona 1-2 Real Madrid İspanya La Liga G

Real Madrid 4-1 RB Leipzig Şampiyonlar Ligi G

Real Madrid 4-1 Sevilla İspanya La Liga G

Roma 3-4 Real Madrid Şampiyonlar Ligi G

Real Madrid, son 4 maçını kazanarak formda bir dönem geçiriyor.

Maç öncesi değerlendirme

AEK, son 5 maçında yalnızca 1 galibiyet elde etti. Real Madrid ise hem ligde hem de Avrupa'da son 4 maçını kazandı ve formunu sürdürdü.

Eksik Oyuncular AEK 6 eksik Thomas Strakosha Dereck Kutesa Frantzdy Pierrot Martin Georgiev Hakim Sahabo Christos Alexiou Real Madrid 2 eksik Rodrygo Raul Asencio

AEK kadrosunda Thomas Strakosha (Sakat - El Bileğinden Sakat), Dereck Kutesa (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Frantzdy Pierrot (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Martin Georgiev (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Hakim Sahabo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Christos Alexiou (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Real Madrid kadrosunda Rodrygo (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık) ve Raul Asencio (Sakat - Bacağı Kırık) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Kylian Mbappe Real Madrid 12 Gol 2 Asist Jude Bellingham Real Madrid 4 Gol 3 Asist Arda Güler Real Madrid 2 Gol 3 Asist Yan Diomande Real Madrid 3 Gol 2 Asist

Kylian Mbappe, 12 golle Real Madrid'in hücum gücünün merkezinde yer alıyor.