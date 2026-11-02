Hakan Safi'nin sözleri ortalığı karıştırdı! Çarpıcı Aziz Yıldırım iddiası: 'O futbolcuların peşlerine düştü'

Fenerbahçe'de son seçimde Aziz Yıldırım ile yarışan ve başkanlığı kaybeden Hakan Safi, Kasımpaşa-Beşiktaş maçının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Üst üste aldığı kötü sonuçların ardından zor günler geçiren Fenerbahçe'de futbolcularla konuştuğunu belirten Safi, "Moralleri bozuk. Sahaya çıkmak istemiyorlar, moralleri bozuluyor. Profesyonel de olsalar, gönülleriyle oynuyorlar. Destek olmak lazım. Bir tane Fenerbahçe var. Eleştiriyi dozunda yapmak lazım. Sene sonuna kadar Fenerbahçe ve Aziz başkan için destek istiyorum. Eleştirmek çok kolay." ifadelerini kullanmıştı.

AZİZ YILDIRIM HAREKETE GEÇTİ İDDİASI

Safi'nin sözleri sonrası çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Aziz Yıldırım'ın takımı şikayet eden futbolcuları bulmaya çalıştığı öne sürüldü.

Vole'de Serkan Akkoyun, söz konusu konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hakan Safi'nin Samandıra'yı karıştırdığını belirten Akkoyun, "Aziz Yıldırım o futbolcuları arıyor, Hakan Safi ile konuşup bizi şikayet eden siz kimsiniz diyor." dedi.