Aerobik nedir, nasıl yapılır?

Spor antrenmanları türlerine göre çeşitlenmektedir. Verimli bir antrenman için hedef belirlemek önemlidir. Antrenman hedefi kas geliştirme, kuvvet kazanma, çeviklik arttırma veya kondisyon arttırmaya yönelik olabilir. Bir antrenman hedefine yönelmek diğerlerinin gözden çıkarıldığı anlamına gelmez. Öncelik üzerine kurgulanır.

Öte yandan antrenman yöntemleri temelde birtakım ortak noktalara sahiptir. Bunlar profesyonellikten ziyade temel spor araçlarıdır. Spor için öncelik ideal vücut ağırlığını belirleme ve enerji tasarrufunu sağlayabilmektir. Sporcu kilosunda vücudun optimal enerji tüketimini ifade eder. Aerobik egzersizleri de enerjinin kullanışlı hale getirilmesinde öneme sahiptir.

Aerobik nedir?

Aerobik, "oksijenli" anlamına gelir. Uzun süreli orta şiddetli yapılan egzersiz sırasında enerji üretmek için oksijeni verimli bir şekilde kullandığı fiziksel aktiviteler bütünüdür. Aerobik egzersizler tek bir egzersizin adı değildir. Sağladığı faydaya göre bir grup egzersizin bütünüdür. Hepsi aerobik egzersiz içerisinde geçerlilik görür. Aerobik faydaları dolaşım ve solunum sistemi içerisinde değerlendirilebilir.

Aerobik egzersizlerde nabız kontrollü olarak yükseltilir. Vücutta nabzın yükseltilmesi enerji üretiminde verimin artmasını sağlar. Yüksek nabızda vücut yağ depolarını da tüketir. Genel olarak vücudun enerji kaynakları besinlerdir. Karbonhidrat ilk enerji yakımı aşaması iken yağ vücutta depolanır ve kilo alımına sebep olur.

Proteinler ise genel olarak kas yapımı ve hücre içi sentezinde kullanılır. Besinlerin enerjiye dönüşümü fiziksel aktivite sırasında oksijenle tepkimeye girerek enerjinin açığa çıkarılmasıyla olur. Kaslar bu enerjiyi kullanır.

Öte yandan yağın depolanmasını önlemek için karbonhidratların besin programından tamamen çıkarılması önerilmez. Çünkü karbonhidrat enerji kaynağı olmasının yanı sıra lifli yapısıyla dolaşım ve sindirim sistemini destekler. Karbonhidrat alımında yağın vücutta depolanması da aerobik antrenmanlarla önlenir.

Aerobik nasıl yapılır?

Aerobik egzersizleri genel kardiyo egzersizleri ile paralellik gösterir. Başlangıç aşamalarında birebir ilerler. İleri seviyelerde hedef farklılıkları gözlemlenebilir. Aerobikler seviyelerine göre değerlendirilir. Antrenman hedeflerine uygun egzersiz türleri uygulanır.

Düşük Etkililer: Eklemler için daha az streslidir. Yürüyüş, yüzme, bisiklet (normal veya sabit), kürek çekme,dans ve eliptik bisiklet antrenmanları tercih edilebilir. Düşük seviyelerde eklem korunması sağlanırken core bölgesi aktif edilir. Fiziksel dayanıklılığın arttığı egzersizlerdir. Standart kardiyo antrenmanları ile paralellik gösterir. Önemli olan süredir. Bu aşamada uzun süre/ hafif-orta şiddetli programlar tasarlanır. Tüm vücut katılımının antrenmana katılımı sınırlıdır.

Aerobik antrenmanlar bu aşamada üst-alt vücut olarak tasarlanır. Laktik asit birikmesinden kaçınılır. Nabız ortalaması 100-120/dakika seviyelerinde tutulur.

Yüksek seviye aerobik antrenmanlar ise daha fazla kalori yakar ancak eklemlere daha fazla yük bindirir. Koşu / Jogging,ip atlama,merdiven çıkma, güreş ve kickboks tarzı gölge dersler bunlara dahildir. Süreç olarak orta/uzun bir zamanda ve orta/ağır şiddette gerçekleşir. Nabız 120-150/dakika seviyelerine ulaşarak anaerobik seviyesine yaklaşır. Üst ve alt vücudun yanı sıra core bölgesi de aktif olarak çalıştırılır. Tüm vücudun katılımı laktik asidin birikmesine zemin hazırlayabilir.

Genellikle profesyonel veya ileriye seviye antrenmanlarda uygulanmaktadır. Patlayıcılık temelli branşlarda dayanıklılığın geliştirilmesinde önemli kullanım alanına sahiptir.