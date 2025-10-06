SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

Aerobik nedir, nasıl yapılır?

Sporcular için enerji yönetimi önemli bir husustur. Enerji açığı için besin alımını arttırmak sağlığı etkileyen sonuçlar doğurabilir. Aerobik egzersizler ile enerjinin tasarruflu ve verimli kullanımı sağlanabilir.

Aerobik nedir, nasıl yapılır?
Doğukan Bayrak

Spor antrenmanları türlerine göre çeşitlenmektedir. Verimli bir antrenman için hedef belirlemek önemlidir. Antrenman hedefi kas geliştirme, kuvvet kazanma, çeviklik arttırma veya kondisyon arttırmaya yönelik olabilir. Bir antrenman hedefine yönelmek diğerlerinin gözden çıkarıldığı anlamına gelmez. Öncelik üzerine kurgulanır.

Öte yandan antrenman yöntemleri temelde birtakım ortak noktalara sahiptir. Bunlar profesyonellikten ziyade temel spor araçlarıdır. Spor için öncelik ideal vücut ağırlığını belirleme ve enerji tasarrufunu sağlayabilmektir. Sporcu kilosunda vücudun optimal enerji tüketimini ifade eder. Aerobik egzersizleri de enerjinin kullanışlı hale getirilmesinde öneme sahiptir.

Aerobik nedir?

Aerobik, "oksijenli" anlamına gelir. Uzun süreli orta şiddetli yapılan egzersiz sırasında enerji üretmek için oksijeni verimli bir şekilde kullandığı fiziksel aktiviteler bütünüdür. Aerobik egzersizler tek bir egzersizin adı değildir. Sağladığı faydaya göre bir grup egzersizin bütünüdür. Hepsi aerobik egzersiz içerisinde geçerlilik görür. Aerobik faydaları dolaşım ve solunum sistemi içerisinde değerlendirilebilir.

Aerobik egzersizlerde nabız kontrollü olarak yükseltilir. Vücutta nabzın yükseltilmesi enerji üretiminde verimin artmasını sağlar. Yüksek nabızda vücut yağ depolarını da tüketir. Genel olarak vücudun enerji kaynakları besinlerdir. Karbonhidrat ilk enerji yakımı aşaması iken yağ vücutta depolanır ve kilo alımına sebep olur.

Proteinler ise genel olarak kas yapımı ve hücre içi sentezinde kullanılır. Besinlerin enerjiye dönüşümü fiziksel aktivite sırasında oksijenle tepkimeye girerek enerjinin açığa çıkarılmasıyla olur. Kaslar bu enerjiyi kullanır.

Öte yandan yağın depolanmasını önlemek için karbonhidratların besin programından tamamen çıkarılması önerilmez. Çünkü karbonhidrat enerji kaynağı olmasının yanı sıra lifli yapısıyla dolaşım ve sindirim sistemini destekler. Karbonhidrat alımında yağın vücutta depolanması da aerobik antrenmanlarla önlenir.

Aerobik nasıl yapılır?

Aerobik egzersizleri genel kardiyo egzersizleri ile paralellik gösterir. Başlangıç aşamalarında birebir ilerler. İleri seviyelerde hedef farklılıkları gözlemlenebilir. Aerobikler seviyelerine göre değerlendirilir. Antrenman hedeflerine uygun egzersiz türleri uygulanır.

Düşük Etkililer: Eklemler için daha az streslidir. Yürüyüş, yüzme, bisiklet (normal veya sabit), kürek çekme,dans ve eliptik bisiklet antrenmanları tercih edilebilir. Düşük seviyelerde eklem korunması sağlanırken core bölgesi aktif edilir. Fiziksel dayanıklılığın arttığı egzersizlerdir. Standart kardiyo antrenmanları ile paralellik gösterir. Önemli olan süredir. Bu aşamada uzun süre/ hafif-orta şiddetli programlar tasarlanır. Tüm vücut katılımının antrenmana katılımı sınırlıdır.

Aerobik antrenmanlar bu aşamada üst-alt vücut olarak tasarlanır. Laktik asit birikmesinden kaçınılır. Nabız ortalaması 100-120/dakika seviyelerinde tutulur.

Yüksek seviye aerobik antrenmanlar ise daha fazla kalori yakar ancak eklemlere daha fazla yük bindirir. Koşu / Jogging,ip atlama,merdiven çıkma, güreş ve kickboks tarzı gölge dersler bunlara dahildir. Süreç olarak orta/uzun bir zamanda ve orta/ağır şiddette gerçekleşir. Nabız 120-150/dakika seviyelerine ulaşarak anaerobik seviyesine yaklaşır. Üst ve alt vücudun yanı sıra core bölgesi de aktif olarak çalıştırılır. Tüm vücudun katılımı laktik asidin birikmesine zemin hazırlayabilir.

Genellikle profesyonel veya ileriye seviye antrenmanlarda uygulanmaktadır. Patlayıcılık temelli branşlarda dayanıklılığın geliştirilmesinde önemli kullanım alanına sahiptir.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
FIFA resmen açıkladı! 2 Süper Lig ekibine transfer yasağı...FIFA resmen açıkladı! 2 Süper Lig ekibine transfer yasağı...
G.Saray'dan Beşiktaş derbisi için beklenmedik karar!G.Saray'dan Beşiktaş derbisi için beklenmedik karar!
Anahtar Kelimeler:
egzersiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.