AFAD, 81 ilde yangın tahliye tatbikatı yapıyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) olası yangın risklerine karşı 81 ilde yangın tahliye tatbikatı yapılıyor.

AFAD'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 2022 Afet Tatbikat Yılı çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Olası yangın risklerine karşı 81 ilde "yangın tahliye tatbikatı" yapılacağı aktarılan açıklamada, "Tatbikatlarda yangın ve yangın söndürme eğitiminin yanı sıra AFAD Acil mobil uygulaması ve aile afet planı hakkında bilgi veriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca olası bir yangın anında dikkat edilmesi gerekenler konusunda da şu bilgiler paylaşıldı:

"112 Acil Çağrı merkezini arayın. Yangının yayılmaması için kapı ve pencereleri kapatın. Özel gereksinimli bireylerin ve evcil hayvanların tahliyesine yardımcı olun. Afet ve acil durum çantanızı alarak, binayı terk edin."

Paylaşılan videoda ise apartman ve site sakinlerinin yangın tahliye tatbikatları ile bilinçlendiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Apartman ve site sakinleri, yangın tahliye tatbikatları ile bilinçleniyor. İl AFAD müdürlükleri tarafından 81 ilde gerçekleştirilecek tatbikatlar çerçevesinde vatandaşlarımız, AFAD Acil uygulamasının kullanımı hakkında bilgileniyor; aile, afet ve acil durum planı hazırlığı yapıyor; yanma, yangın ve yangın söndürme sistemlerinin kullanımını öğreniyor; ikaz, alarm ve söndürme sistemlerinin kontrolünü sağlıyor; yangın söndürme eğitimi alıyor; tahliye pratiği kazanıyor ve yangın anında uyulması gereken önemli kurallar hakkında detaylı bilgilere ulaşıyor."

