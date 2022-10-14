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AFAD, Amasra'da maden ocağındaki patlamanın trafo kaynaklı olduğunu bildirdi

14.10.2022 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFAD, Amasra'da maden ocağındaki patlamanın trafo kaynaklı olduğunu bildirdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağındaki patlamanın trafo kaynaklı olduğunu bildirdi.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında trafo kaynaklı bir patlama meydana gelmiştir." bilgisine yer verildi.

Bölgeye, Bartın İl AFAD, Emniyet, 112, İtfaiye, Jandarma ve TTK'ya ait tahlisiye ekipleri, Sakarya İl AFAD, Kütahya İl AFAD ve Eskişehir İl AFAD ekipleri ile Kütahya, Zonguldak, Karabük ve Eskişehir İl AFAD müdürlerinin sevk edildiği belirtildi.

Zonguldak'tan da tahlisiye ekiplerinin sevk edildiği kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kütahya'dan TKİ'ye ait 20 kişilik tahlisiye ekipleri sevk edilmiştir. Kızılaydan 2 ikram aracı ve 3 personel aracı bölgeye sevk edilmiştir. Sakarya İl AFAD ve Ankara İl AFAD'dan 2 mobil koordinasyon tırı gönderilmiştir. Bölgede herhangi bir iletişim kesintisi olmamakla beraber bölgeye tedbir amacıyla 1 mobil baz istasyonu gönderilmiştir."

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patlama Zonguldak afad

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