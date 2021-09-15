YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. AFAD Başkanlığına atanan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer için veda töreni

AFAD Başkanlığına atanan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer için veda töreni

15.09.2021 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFAD Başkanlığına atanan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer için veda töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığına atanan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, veda töreninin ardından kentten ayrıldı.

Sezer, valilik önünde düzenlenen törende, mesai arkadaşları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarla tek tek vedalaştı.

Duygulu anların yaşandığı törende konuşan Sezer, tüm Kırıkkale halkını kendi ailesinden saydığını belirtti.

Kendisi için zor bir gün olduğunu dile getiren Sezer, "Sizlerle vedalaşmak benim için oldukça zordu. Farklı yerlerde ve görevlerde bulundum ama Kırıkkale'nin benim için anlamını bugün çok daha iyi idrak etme imkanım oldu. Gözyaşlarımızın aktığını ve yine aynı şekilde boğazımızın zaman zaman düğümlendiğini belirtmek isterim." dedi.

Sezer, törenin ardından Kırıkkale'den ayrıldı.

Törene, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Köpek balığını elleriyle yakaladı!Köpek balığını elleriyle yakaladı!
Başka sürücünün uyarısı hayatını kurtardı! Otomobil alevler içinde kaldıBaşka sürücünün uyarısı hayatını kurtardı! Otomobil alevler içinde kaldı
Kırıkkale'de baraj gölüne 100 bin pullu sazan yavrusu bırakıldıKırıkkale'de baraj gölüne 100 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı

Kırıkkale Namaz Vakitleri 15 Eylül Çarşamba

İmsak
04:55
Sabah
06:20
Öğle
12:46
İkindi
16:17
Akşam
19:03
Yatsı
20:22

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Çarşamba

Emin Eczanesi
Merkez
Leblebicioğlu Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Kırıkkale ECZANELER
Kırıkkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Antalya'da erkek cesedi bulundu

Antalya'da erkek cesedi bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Adana'da bir eve giren yılan itfaiye ekiplerince çıkartıldı

Adana'da bir eve giren yılan itfaiye ekiplerince çıkartıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığının Diyarbakır'daki programında katılımcılara telefonla hitap etti:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığının Diyarbakır'daki programında katılımcılara telefonla hitap etti:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.