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AFAD Gönüllülerine ilk yardım eğitimi verildi

BAYBURT HABERLERİ  | 10.03.2020 08:09 | Son Güncelleme

Afet ve Acil Durum Yönetimi Bayburt Müdürlüğü tarafından İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli olarak AFAD Gönüllülerine ilk yardım eğitimi verildi.AFAD Gönüllülük Projesi ile afet yönetiminin herhangi bir evresinde gönüllü olarak rol almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin sürece dâhil edilmesi amacıyla görev alanlarının belirlenmesi, eğitimlerle kapasitelerinin arttırılması ve gönüllülük sistemi içerisindeki performanslarının takip edilmesi hedeflendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Bayburt Müdürlüğü tarafından İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli olarak AFAD Gönüllülerine ilk yardım eğitimi verildi.
AFAD Gönüllülük Projesi ile afet yönetiminin herhangi bir evresinde gönüllü olarak rol almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin sürece dâhil edilmesi amacıyla görev alanlarının belirlenmesi, eğitimlerle kapasitelerinin arttırılması ve gönüllülük sistemi içerisindeki performanslarının takip edilmesi hedeflendi. AFAD Gönüllüleri afet öncesinde, afet esnasında ve afet sonrasında ihtiyaç duyulan alanlarda sağlık, beslenme, psikososyal destek, barınma, arama kurtarma gibi konularda yetiştirilerek afetin her evresinde etkin şekilde çalışması amaçlanıyor. Böylece toplum afet ve acil durumlara daha dirençli hale getirilmiş oluyor.
AFAD Gönüllülerine verilen eğitimde, ilk yardımın herhangi bir hastalık veya kaza sonucu sağlığı tehlikeye girmiş kişiye, olay yerinde ve sağlık personeli gelinceye kadar durumunun kötüleşmemesi amacıyla eldeki olanaklar ile ilaçsız müdahale olduğu kaydedildi. Bu kapsamda ilk yardımın hayat kurtardığı gibi yapılan yanlış müdahaleler neticesinde bu durumun son yardım olabileceğinin vurgulandı. Acil tedavi ve ilk yardımın farkı üzerinde durulduğu eğitimde, acil tedavinin işinin uzmanları tarafından yapılan her türlü ileri teknik ve ilaç kullanımı gerektirdiği belirtilirken ilkyardımın ise bu konuda eğitim almış herkesin, olayın olduğu yerde bulabildiği malzemeleri kullanarak yaptığı hayat kurtarıcı müdahale olduğu dile getirildi.
Eğitimde Gönüllüler, ilk yardım bilgileri, hasta ve olay yerinin değerlendirilmesi, tam tıkanıklıklar, kanama, yaralanma, bilinç bozuklukları, kırık, çıkık, yanık, donma, zehirlenme, hayvan ısırma ve sokmalarda ilk yardım ile hemlik manevrası konusunda önce teorik bilgi, daha sonra uygulamalı eğitimler aldı.
Eğitimlerin guruplar halinde devam edeceği belirtildi.

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