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AFAD gönüllülerine yangın farkındalık eğitimi

SAMSUN HABERLERİ  | 01.07.2020 15:31 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Daire Başkanlığı ve Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personelleri tarafından AFAD gönüllülerine yangın farkındalık eğitimi verildi.Afetlere Hazırlık Yılı etkinlikleri kapsamında yapılan eğitim sabah ve öğleden sonra oturumları olmak üzere iki farklı grup halinde gerçekleştirildi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Daire Başkanlığı ve Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personelleri tarafından AFAD gönüllülerine yangın farkındalık eğitimi verildi.
Afetlere Hazırlık Yılı etkinlikleri kapsamında yapılan eğitim sabah ve öğleden sonra oturumları olmak üzere iki farklı grup halinde gerçekleştirildi. AFAD gönüllülerine, itfaiye teşkilatı ve görevleri ile ilgili yerinde bilgi verildi. İtfaiye merkezleri gezdirilerek bina ve karargah sınırları içerisinde bulunan alanların ve itfaiye araç, gereç, malzeme ve kıyafetlerinin tanıtımı yapıldı. Gönüllülerin yangın konusundaki farkındalıklarını artırarak herhangi bir yangınla karşılaşıldığında doğru davranış modellerinin uygulanması hedeflendi. Bu kapsamda bir de tatbikat yapıldı.

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