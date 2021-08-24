YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. AFAD gönüllüsü, sel bölgesinde enkazdan kurtardığı kediyle çalışmalara devam ediyor

AFAD gönüllüsü, sel bölgesinde enkazdan kurtardığı kediyle çalışmalara devam ediyor

24.08.2021 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFAD gönüllüsü Yakup Çabuk: - "Enkazın ikinci gününde bir binanın bodrum katında ölen annesinin yanında adeta ağlıyordu. Ağlar gibi miyavlıyordu. Resmen 'beni kurtarın' diyordu. Balçığın içerisindeydi, enkazda bırakmadık. Çıkardıktan sonra kendisini çok sevdik ve sahiplendik"

ÖZGÜR ALANTOR/SEMİH YÜKSEL - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel nedeniyle yıkılan ve zarar gören binaların enkazında görev yapan AFAD gönüllüsü Yakup Çabuk, molozlar arasında bulduğu ve "Sel" ismini verdiği yavru kediyi sahiplendi.

Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu iş yerleri ile çok sayıda ev su ve balçık altında kaldı. Bölgeye gelen çok sayıda gönüllü, arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Su ve çamur altında kalan binaları temizleyen ekipler, bu sırada karşılaştıkları selden etkilenen hayvanlara da yardım elini uzatıyor. AFAD gönüllülerinden Yakup Çabuk da molozların altında bulduğu kediyi, o günden beri yanından ayırmıyor.

Yakup Çabuk, AA muhabirine, üniversite öğrencisi olduğunu söyledi.

Bozkurt'ta meydana gelen seli duyunca 11 Ağustos'ta hemen bölgeye hareket ettiğini belirten Çabuk, "AFAD gönüllüsü olarak çalışmalara katılıyorum. Minikle de saha çalışmalarında tanıştık. Enkazın ikinci gününde bir binanın bodrum katında ölen annesinin yanında adeta ağlıyordu. Ağlar gibi miyavlıyordu. Resmen 'beni kurtarın' diyordu. Balçığın içerisindeydi, enkazda bırakmadık. Çıkardıktan sonra kendisini çok sevdik ve sahiplendik." dedi.

Çalışmalarda "Sel"in yanlarından ayrılmadığını kaydeden Çabuk, "Bu miniğimiz bize saha çalışmalarında destek veriyor. Bazen enkaza gittiğimizde bizimle AFAD gönüllüsü olarak destek veriyor. Gündüz saha çalışmalarında birlikteyiz akşam da kendisini alıp gezdiriyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İğrenç olay! Hastanede hamile olduğu ortaya çıkan 16 yaşındaki kızın babası tutuklandıİğrenç olay! Hastanede hamile olduğu ortaya çıkan 16 yaşındaki kızın babası tutuklandı
PARTNERMerve Boluğur'dan iskele pozuMerve Boluğur'dan iskele pozu
Kastamonu'daki selden kurtulan Behice Çubuk, yaşadıklarını anlattı:Kastamonu'daki selden kurtulan Behice Çubuk, yaşadıklarını anlattı:
Anahtar Kelimeler:
sel Kastamonu Bozkurt

Kastamonu Namaz Vakitleri 24 Ağustos Salı

İmsak
04:22
Sabah
05:56
Öğle
12:52
İkindi
16:37
Akşam
19:39
Yatsı
21:06

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler24 Ağustos Salı

Buhara Eczanesi
Merkez
Yeşiltaş Eczanesi
Merkez
Akçaoğlu Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Emin Eczanesi
Bozkurt
Tuna Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Adanaspor-Gençlerbirliği maçının ardından

Adanaspor-Gençlerbirliği maçının ardından

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kayserispor, Mame Thiam ile anlaştı

Kayserispor, Mame Thiam ile anlaştı

Göztepe, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Göztepe, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz: "Hedefimiz kesinlikle ligde kalmak"

Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz: "Hedefimiz kesinlikle ligde kalmak"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.