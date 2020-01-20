AFAD gönüllüsü ve arkadaşı başı tel örgüde sıkışan kediyi kurtardı

Diyarbakır Namık Kemal İmam Hatip Ortaokulu’na giden AFAD gönüllüsü Yusuf Yetiş ve arkadaşı tel örgülere sıkışan kediyi fark edince hemen kolları sıvayarak kafası tellere takıldığı için mahsur kalan kediyi kurtardı.

Olay, merkez Kayapınar ilçesi İmam Hatip Ortaokulu’nda meydana geldi. Bir konu için okulda çalışan arkadaşını ziyarete giden AFAD gönüllüsü Yusuf Yetiş ve arkadaşı tel örgüler arasından sıkışan kediyi fark edince hemen çalışmaya başladı. Yetiş ve arkadaşları kediyi kısa sürede tel örgüler arasından kurtardı. Telin kesilmesiyle özgürlüğüne kavuşan kedi kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Kedi kurtarma anı ise cep telefonuna saniye saniye yansıdı.



