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AFAD, yurt genelindeki sağanakla ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdi

14.06.2022 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buna göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinin Kazandere Mahallesi'nde suların yükselmesiyle kayalık alanda mahsur kalan 3 çocuk ile Niğde'nin Bor ilçesinin Okçu köyünde dağda mahsur kalan bir kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı - Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Bolu, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Osmaniye ve Sivas'ta sağanaktan etkilenen bölgelerde ekipler çalışma yürüttü

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Kazandere Mahallesi'nde suların yükselmesiyle kayalık alanda mahsur kalan 3 çocuk ile Niğde'nin Bor ilçesinin Okçu köyünde dağda mahsur kalan bir kişinin kurtarıldığını duyurdu.

AFAD'dan Türkiye genelinde meydana gelen sağanak ve sonrasında saat 21.00'e kadar yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, Afyonkarahisar'da saat 16.00 dolaylarında başlayan aşırı yağış sonrası özellikle Orhangazi, Osmangazi ve Selçuklu Mahalleleri'nde 40'a yakın konut ve iş yerinin bodrum katlarını su bastığı ihbarının alınması üzerine, bölgeye Afyonkarahisar Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünden 36 personel, 10 motopomp ve 6 vidanjör; Belediye İtfaiye Müdürlüğünden 4 araç 12 personel; AFAD İl Müdürlüğünden 8 motopomp, 2 dalgıç pompa, 10 personel ve İl Özel İdaresinden 1 vidanjör ve 2 personel ile müdahale edildi.

Amasya'nın Ormanözü köyüne bağlı Uzunova yaylasında mahsur kalma ihbarı üzerine İl Özel İdaresince iş makinesi sevk edildi.

Ankara'nın Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Haymana, Nallıhan, Sincan ve Şereflikoçhisar ilçelerinde su baskınları meydana geldi. Akyurt'ta devam eden çalışmalara destek vermek üzere Çorum, Çankırı ve Kırıkkale'den 3 arazöz, Düzce ve Konya'dan ise 4'er mini iş makinası gönderildi.

Bolu'nun Gerede ilçesi Salur köyünde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen su baskınları için AFAD, Özel İdare ve DSİ ekipleri görevlendirildi.

- Göksun'da mahsur kalan çocuklar kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Kazandere Mahallesi Söğütoğlu mevkisinde suların yükselmesiyle 3 çocuğun kayalık alanda mahsur kaldığı bilgisinin alınması üzerine bölgeye AFAD ekipleri gönderildi. Çocuklar, ekiplerce kurtarılarak ailelerine teslim edildi.

Karaman'ın Urgan Mahallesinde aşırı yağış sonucu selin ulaşım yoluna zarar vermesi üzerine İl Jandarma, İl Özel İdare ve AFAD ekipleri olay bölgesine gönderildi. Merkez Yazılı ve Narlıdere köylerinde selin yükselmesi sonucu mahsur kalan kişiler için arama kurtarma ekibi olay bölgesine sevk edildi.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi Yahyalı Mahallesinde çadırları su altında kalan 13 tarım işçisi için yerel düzey Türkiye Afet Müdahale Planı Grupları çalışmalarını sürdürürken, Konya'da yoğun yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumlara yönelik çalışmalara destek vermek üzere Aksaray İl AFAD Müdürlüğünden ekip görevlendirildi. AFAD, Kızılay ve STK'lar ilde gıda kolisi ve battaniye dağıtımını sürdürüyor.

Kütahya'nın Simav-Harmancık yolu 35'inci kilometresinde toprak birikmesi sonucunda yolun ulaşıma kapanması üzerine İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi.

Nevşehir'in Ürgüp, Acıgöl, Kozaklı, Derinkuyu ilçelerinde su baskınları meydana geldi. Niğde-Nevşehir yolu Derinkuyu mevkisinde yağışların ardından oluşan çamur tabakası sebebiyle yol trafiğe kapatıldı. Araç veya vatandaşın mahsur kalmadığı yolun açılması için Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

- Niğde ve Sivas'taki çalışmalar

Niğde'nin Çamardı ilçesi Yelatan köyünde yoğun yağış sonucunda saat 14.22'de su baskınları yaşandığı bilgisinin alınması üzerine AFAD, UMKE, sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine Altunhisar ilçesi Ulukışla köyüne 2 iş makinesi, Merkez Ağcaşar köyüne de İl Özel idaresinden 1 ekskavatör yönlendirildi.

Yoğun yağışın ardından meydana gelen heyelan sonucunda Merkez Sazlıca kasabasında kapanan yolun açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Merkez Karaatlı kasabasında ahırları su basarken, bölgeye iş makinesi yönlendirildi.

Bor ilçesinin Okçu köyünde dağda mahsur kalan kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Osmaniye'nin Merkez Çardak köyü ve Yeşilyurt Mahallesi ile Sivas merkezde bazı mahallelerde su baskınları meydana geldi.

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