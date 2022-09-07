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  4. AFAD'dan Mersin'deki orman yangınına ilişkin açıklama:

AFAD'dan Mersin'deki orman yangınına ilişkin açıklama:

07.09.2022 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yangından etkilenen 6 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. Tedbir amacıyla 110 konut tahliye ediliyor"

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Mersin'in Gülnar ilçesindeki orman yangınından etkilenen 6 kişinin tedavisinin sürdüğünü ve tedbir amacıyla 110 konutun tahliye edildiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, söz konusu orman yangınına müdahale çalışmalarının, Mersin Valiliği koordinasyonunda ilgili kurum ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Yangından etkilenen 6 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. Tedbir amacıyla 110 konut tahliye ediliyor. 460 kişilik barınma tesisi planlanmıştır. 400 kişilik sıcak yemek bölgeye sevk edilmiştir." bilgisi verildi.

Çalışmalara 11 uçak, 29 helikopter, 138 arazöz, 15 dozer, 15 TOMA ve 712 personelin katıldığı ifade edilen açıklamada, gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

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Mersin Gülnar orman yangını afad

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