AFAD'dan Ordu'daki şiddetli yağışlara ilişkin açıklama:

Ordu'daki aşırı yağış nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 32 mahsur kalma, 76 konut ve iş yeri su baskını ile 28 konutu etkileyen heyelan ihbarı yapıldığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ordu'nun Altınordu, Perşembe, Fatsa, Gürgentepe ve Çamaş ilçelerinde bugün aralıklarla aşırı yağış meydana geldiği belirtildi.

Paylaşımda, "112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla 32 mahsur kalma, 76 konut ve iş yeri su baskını ile 28 konutu etkileyen heyelan ihbarı alındı." bilgisine yer verildi.



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