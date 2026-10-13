AFC Bournemouth - Sturm Graz Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Avrupa Ligi AFC Bournemouth Perşembe 22:00 Sturm Graz

AFC Bournemouth ile Sturm Graz, 15 Ekim 2026 günü saat 22:00 itibarıyla Vitality Stadium sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Her iki takım da zor bir mücadeleye hazırlanıyor. Bu karşılaşma, UEFA Avrupa Ligi'ndeki gidişatları açısından büyük önem taşır.

Lig Durumu AFC Bournemouth 18. İngiltere Premier Ligi O 6 G 0 B 3 M 3 P 3 7 Attığı Gol 13 Yediği Gol -6 Averaj Gol Durumu (Toplam) AFC Bournemouth 7 / 13 İç Saha / Deplasman Performansı AB AFC Bournemouth İç saha Oynanan Maç 3 G / B / M 0 / 2 / 1 Gol 3 – 4

AFC Bournemouth (UEFA Avrupa Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 2 gol atıp 1 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 11 gol yedi. Ligde 3 puanla 18. sırada.

Sturm Graz (UEFA Avrupa Ligi) son 1 maçta 1 beraberlik alırken 0 gol atıp 0 gol yedi. (Avusturya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 8 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri AFC Bournemouth M M B B B tüm kulvarlar Chelsea 5-1 AFC Bournemouth İngiltere Premier Ligi M

AFC Bournemouth 0-1 Liverpool İngiltere Premier Ligi M

Real Sociedad 1-2 AFC Bournemouth UEFA Avrupa Ligi G

AFC Bournemouth 2-2 Brentford İngiltere Premier Ligi B

AFC Bournemouth 4-0 Lincoln City İngiltere Lig Kupası G Sturm Graz tüm kulvarlar Austria Wien 0-2 Sturm Graz Avusturya Bundesliga Ligi G

Sturm Graz 3-1 FAC Wien Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G

Red Bull Salzburg 3-0 Sturm Graz Avusturya Bundesliga Ligi M

Sturm Graz 0-0 Rennes UEFA Avrupa Ligi B

Sturm Graz 2-1 LASK Avusturya Bundesliga Ligi G

AFC Bournemouth son iki maçında mağlup oldu, bu da zorlu bir performans sergilediklerini ortaya koyuyor.

Maç öncesi değerlendirme

AFC Bournemouth, son üç maçında iki mağlubiyet yaşadı ve bu, takımın ligdeki durumu üzerinde olumsuz bir etki bıraktı. Öte yandan, Sturm Graz son beş lig maçında iki galibiyet ve üç mağlubiyetle mücadele etti, bu da form durumunun dalgalı olduğunu gösteriyor.

Eksik Oyuncular AFC Bournemouth 10 eksik Eli Junior Kroupi Alex Scott Amine Adli Julian Araujo Justin Kluivert Veljko Milosavljevic Daniel Jebbison Juanlu Sanchez Maximilian Aarons Fraser Forster Sturm Graz 11 eksik Emran Soglo Axel Kayombo Filip Rozga Leon Grgic Nelson Weiper Gizo Mamageishvili Szymon Wlodarczyk Seedy Jatta Niklas Geyrhofer Albert Vallci Otar Kiteishvili

AFC Bournemouth kadrosunda Eli Junior Kroupi (Sakat - Ayağından Sakat), Alex Scott (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Amine Adli (Sakat - Baldırından Sakat), Julian Araujo (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Justin Kluivert (Sakat - Adale Problemi), Veljko Milosavljevic (Sakat), Daniel Jebbison (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Juanlu Sanchez (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Maximilian Aarons (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Fraser Forster (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Sturm Graz kadrosunda Emran Soglo (Sakat - Kas Sakatlığı), Axel Kayombo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Filip Rozga (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Leon Grgic (Sakat - Diz Sakatlığı), Nelson Weiper (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Gizo Mamageishvili (Sakat), Szymon Wlodarczyk (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Seedy Jatta (Sakat - Omzundan Sakat), Niklas Geyrhofer (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Albert Vallci (Şüpheli) ve Otar Kiteishvili (Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Evanilson AFC Bournemouth 1 Gol 3 Asist Marcus Tavernier AFC Bournemouth 3 Gol 0 Asist Justin Kluivert AFC Bournemouth 1 Gol 0 Asist Alex Scott AFC Bournemouth 1 Gol 0 Asist

AFC Bournemouth kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Marcus Tavernier, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Evanilson.