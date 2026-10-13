AFC Bournemouth - Sturm Graz Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

AFC Bournemouth ile Sturm Graz, 15 Ekim 2026 günü saat 22:00 itibarıyla Vitality Stadium sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Her iki takım da zor bir mücadeleye hazırlanıyor. Bu karşılaşma, UEFA Avrupa Ligi'ndeki gidişatları açısından büyük önem taşır.
AFC Bournemouth (UEFA Avrupa Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 2 gol atıp 1 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 11 gol yedi. Ligde 3 puanla 18. sırada.
Sturm Graz (UEFA Avrupa Ligi) son 1 maçta 1 beraberlik alırken 0 gol atıp 0 gol yedi. (Avusturya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 8 gol yedi.
AFC Bournemouth son iki maçında mağlup oldu, bu da zorlu bir performans sergilediklerini ortaya koyuyor.
AFC Bournemouth, son üç maçında iki mağlubiyet yaşadı ve bu, takımın ligdeki durumu üzerinde olumsuz bir etki bıraktı. Öte yandan, Sturm Graz son beş lig maçında iki galibiyet ve üç mağlubiyetle mücadele etti, bu da form durumunun dalgalı olduğunu gösteriyor.
AFC Bournemouth kadrosunda Eli Junior Kroupi (Sakat - Ayağından Sakat), Alex Scott (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Amine Adli (Sakat - Baldırından Sakat), Julian Araujo (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Justin Kluivert (Sakat - Adale Problemi), Veljko Milosavljevic (Sakat), Daniel Jebbison (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Juanlu Sanchez (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Maximilian Aarons (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Fraser Forster (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Sturm Graz kadrosunda Emran Soglo (Sakat - Kas Sakatlığı), Axel Kayombo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Filip Rozga (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Leon Grgic (Sakat - Diz Sakatlığı), Nelson Weiper (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Gizo Mamageishvili (Sakat), Szymon Wlodarczyk (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Seedy Jatta (Sakat - Omzundan Sakat), Niklas Geyrhofer (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Albert Vallci (Şüpheli) ve Otar Kiteishvili (Sakat) yer almıyor.
AFC Bournemouth kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Marcus Tavernier, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Evanilson.
Okuyucu Yorumları 0 yorum