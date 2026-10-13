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AFC Bournemouth - Sturm Graz Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

AFC Bournemouth, Sturm Graz'la önemli bir UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasına çıkıyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

AFC Bournemouth - Sturm Graz Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
UEFA Avrupa Ligi
AFC Bournemouth
Perşembe 22:00
15.10.2026
Sturm Graz
Stadyum: Vitality Stadium Yayın: tabii Spor

AFC Bournemouth ile Sturm Graz, 15 Ekim 2026 günü saat 22:00 itibarıyla Vitality Stadium sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Her iki takım da zor bir mücadeleye hazırlanıyor. Bu karşılaşma, UEFA Avrupa Ligi'ndeki gidişatları açısından büyük önem taşır.

Lig Durumu

AFC Bournemouth

18. İngiltere Premier Ligi
O
6
G
0
B
3
M
3
P
3
7
Attığı Gol
13
Yediği Gol
-6
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

AFC Bournemouth 7 / 13

İç Saha / Deplasman Performansı

AFC Bournemouth İç saha
Oynanan Maç
3
G / B / M
0 / 2 / 1
Gol
3 – 4

AFC Bournemouth (UEFA Avrupa Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 2 gol atıp 1 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 11 gol yedi. Ligde 3 puanla 18. sırada.

Sturm Graz (UEFA Avrupa Ligi) son 1 maçta 1 beraberlik alırken 0 gol atıp 0 gol yedi. (Avusturya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 8 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri
AFC Bournemouth M M B B B

tüm kulvarlar

  • 10.10.2026 Chelsea 5-1 AFC Bournemouth İngiltere Premier Ligi M
  • 20.09.2026 AFC Bournemouth 0-1 Liverpool İngiltere Premier Ligi M
  • 17.09.2026 Real Sociedad 1-2 AFC Bournemouth UEFA Avrupa Ligi G
  • 12.09.2026 AFC Bournemouth 2-2 Brentford İngiltere Premier Ligi B
  • 08.09.2026 AFC Bournemouth 4-0 Lincoln City İngiltere Lig Kupası G
Sturm Graz

tüm kulvarlar

  • 10.10.2026 Austria Wien 0-2 Sturm Graz Avusturya Bundesliga Ligi G
  • 02.10.2026 Sturm Graz 3-1 FAC Wien Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G
  • 20.09.2026 Red Bull Salzburg 3-0 Sturm Graz Avusturya Bundesliga Ligi M
  • 16.09.2026 Sturm Graz 0-0 Rennes UEFA Avrupa Ligi B
  • 13.09.2026 Sturm Graz 2-1 LASK Avusturya Bundesliga Ligi G

AFC Bournemouth son iki maçında mağlup oldu, bu da zorlu bir performans sergilediklerini ortaya koyuyor.

Maç öncesi değerlendirme

AFC Bournemouth, son üç maçında iki mağlubiyet yaşadı ve bu, takımın ligdeki durumu üzerinde olumsuz bir etki bıraktı. Öte yandan, Sturm Graz son beş lig maçında iki galibiyet ve üç mağlubiyetle mücadele etti, bu da form durumunun dalgalı olduğunu gösteriyor.

Eksik Oyuncular

AFC Bournemouth

10 eksik
Eli Junior Kroupi Sakat Ayağından Sakat
Alex Scott Sakat Uyluk Sakatlığı
Amine Adli Sakat Baldırından Sakat
Julian Araujo Sakat Uyluk Sakatlığı
Justin Kluivert Sakat Adale Problemi
Veljko Milosavljevic Sakat
Daniel Jebbison Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Juanlu Sanchez Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Maximilian Aarons Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Fraser Forster Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Sturm Graz

11 eksik
Emran Soglo Sakat Kas Sakatlığı
Axel Kayombo Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Filip Rozga Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Leon Grgic Sakat Diz Sakatlığı
Nelson Weiper Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Gizo Mamageishvili Sakat
Szymon Wlodarczyk Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Seedy Jatta Sakat Omzundan Sakat
Niklas Geyrhofer Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Albert Vallci Şüpheli
Otar Kiteishvili Sakat

AFC Bournemouth kadrosunda Eli Junior Kroupi (Sakat - Ayağından Sakat), Alex Scott (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Amine Adli (Sakat - Baldırından Sakat), Julian Araujo (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Justin Kluivert (Sakat - Adale Problemi), Veljko Milosavljevic (Sakat), Daniel Jebbison (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Juanlu Sanchez (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Maximilian Aarons (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Fraser Forster (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Sturm Graz kadrosunda Emran Soglo (Sakat - Kas Sakatlığı), Axel Kayombo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Filip Rozga (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Leon Grgic (Sakat - Diz Sakatlığı), Nelson Weiper (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Gizo Mamageishvili (Sakat), Szymon Wlodarczyk (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Seedy Jatta (Sakat - Omzundan Sakat), Niklas Geyrhofer (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Albert Vallci (Şüpheli) ve Otar Kiteishvili (Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Evanilson AFC Bournemouth 1 Gol 3 Asist
Marcus Tavernier Marcus Tavernier AFC Bournemouth 3 Gol 0 Asist
Justin Kluivert Justin Kluivert AFC Bournemouth 1 Gol 0 Asist
Alex Scott Alex Scott AFC Bournemouth 1 Gol 0 Asist

AFC Bournemouth kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Marcus Tavernier, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Evanilson.

Sıkça Sorulan Sorular
AFC Bournemouth - Sturm Graz maçı ne zaman?

15 Ekim 2026

AFC Bournemouth - Sturm Graz maçı saat kaçta?

22:00

AFC Bournemouth - Sturm Graz maçı hangi kanalda?

Tabii Spor

AFC Bournemouth - Sturm Graz maçında hangi oyuncular eksik?

AFC Bournemouth'da Eli Junior Kroupi, Alex Scott, Amine Adli, Julian Araujo, Justin Kluivert ve Veljko Milosavljevic; Sturm Graz'da Emran Soglo, Leon Grgic, Gizo Mamageishvili, Seedy Jatta, Otar Kiteishvili eksik.

AFC Bournemouth ve Sturm Graz'nın ligde kaç puanı var?

AFC Bournemouth'un 3 puanı var, Sturm Graz'ın ise 8 puanı bulunuyor.

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