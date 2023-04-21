Aferin şarkısıyla gündem oldu! Mabel Matiz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Mabel Matiz'in hayatı...

Mabel Matiz, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri. Daha önce de 'Karakol' isimli şarkısının klibi kaldırılan Mabel Matiz, bugün de bugün çıkardığı 'Aferin' isimli şarkısına gelen tepkilerle konuşuluyor. Ünlü şarkıcının hayatı kullanıcılar tarafından araştırılıyor. İşte Mabel Matiz'in hayatı...
Mabel Matiz, 31 Ağustos 1985 tarihinde Mersin’in Erdemli ilçesinde dünyaya gelmiştir. Gerçek adı Fatih Karaca’dır. Çocukluk dönemi ve gençlik yıllarını Erdemli’de geçirmiştir. İlkokulu is Tömük Dr. Mustafa Erden İlkokulunda, orta ve lise eğitimini ise Erdemli Anadolu Lisesi’nde okumuştur.
Takma adını Mabel’i Buket Uzuner’in “Kumral Ada” kitabındaki Tuna karakterinden almıştır. Matiz’i ise yaptığı müziği en iyi tanımlayan sözcük olduğuna inandığı için yunan kökenli argo bir sözcük olan “düşkün kimse, çok sarhoş” ü kullanmıştır.
Mabel Matiz dün gece yeni şarkısının müjdesini verdi. 'Aferin' isimli şarkısını görücüye çıkaran şarkıcı, şarkının sözleri nedeniyle büyük tepki topluyor.
İşte tepki toplayan Aferin şarkısının sözleri:
Halleniyorsun deryaya
Yerin yok bi' damlaya
Anlamıyorsun niye geldi
Bu hayvan bu dünyaya
Baktın bana gördün seni
Aynalar anlattı her bi' şeyi
Kırdın da n'oldu karanfili
Tanrıyı üzdün lan aferin
Bak manzaraya oku kendini
Kavgalar anlattı her bi' şeyi
Paryaya çektin azarları
Karmayı bozdun sana aferin
Gel söndürelim, o yüreğin yanıyorsa
Ben ne bileyim
Aşksa ölüm, tadı bu mu?
Gençliğimi bir acı yelin muştası vurdu
Ben ne bileyim
Yaşamanın tadı bu mu?