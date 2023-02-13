Afet bölgesinde bulunan TFF Yöneticisi Müslüm Özmen'den Volkan Demirel itirafı! "Kaldıkları yerin büyük bir bölümü kullanılamaz halde!"

TFF, depremin meydana geldiği an itibariyle kriz masası oluştururken üst düzey yöneticiler de sahada vatandaşların ve Türk futbol ailesinin bireylerinin yardımına koştu. TFF İcra Kurulu Üyesi ve Süper Lig sorumlusu Müslüm Özmen, ilk gün itibariyle deprem bölgesine hareket ederek afet yaşandığı tüm illerde çalışmalara başladı. Depremzede vatandaşlar, futbolcular, antrenör ve hakemler için felaketin yaşandığı illerde bulunan Özmen, gerek göçük altındaki vatandaşların kurtarılması gerekse de yardım organizasyonunda sahadaki yönetici olarak yer aldı.

Enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması, kurtulanların ihtiyaçları an be an takip edilerek yerinden müdahaleler gerçekleştirilirken yeniden bölgeye giden Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ile Ampute milli takımın hocası Osman Çakmak'ın da çalışmalara katıldıkları belirtildi.

Özmen, Volkan Demirel ve Osman Çakmak ile de görüşürken depremden etkilenen kulüplerin yanı sıra teknik adam, antrenör, futbolcu, hakemlerin ihtiyaçları karşılanırken bireylerin en güvenli yerlere sevk edilmesi için koordinasyon sağlandı. Kendisi de Gaziantepli olan Türkiye Futbol Federasyonu Yöneticisi Müslüm Özmen, bir süre daha depremden etkilenen tüm illere tekrar tekrar giderek yardıma ihtiyacı olan bireylerin koordinasyonu için çalışmalarına hem bireysel olarak hem de TFF adına devam edecek. (DHA)

Öte yandan A Spor'a konuşan Müslüm Özmen, Volkan Demirel'in kulüp binasında kaldığını ve konakladıkları yerin büyük bir kısmının kullanılamaz halde olduğunu dile getirdi. İşte Özmen'in sözleri...

"DESTEK VERMEK İÇİN ÇALIŞIYOR"

"Volkan Demirel hoca beni çok duygulandırdı. Kendisi de çok duygu yüklü. Hem kulübü ayakta tutmaya çalışıyor, hem Hatay halkına destek vermek için çalışıyor. Köy köy geziyor."

"BÜYÜK BİR KISMI KULLANILAMAZ HALDE"

"Volkan Demirel'e insani gayretleri için çok teşekkür ederim. Kulüp binasında kalıyorlar. Binanın büyük kısmı kullanılamaz halde. Yerde yataklar var, kazanda çayları... Yardım malzemeleriyle köy köy geziyorlar. Allah yardımcıları olsun."

