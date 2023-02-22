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Afet bölgesinde "Karabük Ahşap Evleri Sitesi" kurulacak

22.02.2023 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük Valiliği tarafından Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremin ardından afet bölgesinde "Karabük Ahşap Evleri Sitesi" kurulması planlanıyor.

6 Şubat depreminin ardından afet bölgesine gönderilecek ayni ve nakdi yardımlarla ilgili olarak Karabük’te faaliyet gösteren odaların yönetim kurulu başkanlarından oluşan deprem yardımları koordinasyon kurulunun üst kurul toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında yapıldı.

Toplantıda Karabük’ün yüzölçümü bakımından en büyük orman varlıklarına sahip olması nedeniyle afet bölgesindeki vatandaşların barınma ihtiyaçları için ağaç evlerden oluşturulması planlanan Karabük Ahşap Evler Sitesi çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunularak, bölgeden gelen gıda talepleri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

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