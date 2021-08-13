Afet Kriminal İnceleme ekipleri, selde mahsur kalan yaşlı KOAH hastasının yardımına koştu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde evinde mahsur kalan KOAH hastası 80 yaşındaki vatandaşın yardımına Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kriminal Daire Başkanlığı Afet Kriminal İnceleme Birimi ekipleri koştu.

Bozkurt'ta yaşanan sel felaketinde çalışmalara katılan Afet Kriminal İnceleme Birimi personeli, 80 yaşındaki Mustafa Yavaş'ın el ve kol hareketleri yaparak yardım istediğini fark ederek hemen yaşlı vatandaşın evine gitti.

Yavaş'ın KOAH hastası olduğu ve evinde oksijen cihazıyla tedavisinin yapıldığı ancak elektrik kesintisi nedeniyle cihazın çalışmadığı belirlendi.

Eşiyle birlikte yaşayan Yavaş'ın oksijen yetersizliği nedeniyle solunum sıkıntısı yaşadığını gören kriminal ekibi, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri Mustafa Yavaş'a ilk müdahaleyi yaptı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz