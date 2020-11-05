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Afetzedeler için gönderdikleri yardım kolilerine "duygularını" da yüklediler

İZMİR HABERLERİ  | 05.11.2020 16:04 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer: - "Türkiye'nin her köşesinden yardımlar geliyor. Kovid-19 sürecinde olduğumuz için kolilerin üzerinde 'dezenfekte edilmiştir' notları buluyoruz" - "Çok mektup var ve hepsi birbirinden duygulu"

İZMİR (AA) - ÖMER ÜRER / İBRAHİM YOZOĞLU - İzmir'de meydana gelen depremin ardından Türkiye'nin dört bir yanından gönderilen yardım kolilerinden duygu dolu mektuplar da çıkıyor.

Çadırlarda kalan depremzedeler için tek yürek olan vatandaşlar, yardım kolilerini AFAD ve Türk Kızılay aracılığıyla bölgeye göndermeye devam ediyor.

Türk Kızılayın, Buca ilçesindeki bölge deposuna ulaşan yardım kolilerindeki, vatandaşlar tarafından kaleme alınan notlar hem ekipleri hem de ihtiyaç sahibi afetzedeleri duygulandırıyor.

Gönderilen yardım kolilerinde gıda ve giysilerin yanında kumbarasında biriktirdiği parayı, kullanmadığı oyuncakları gönderen çocukların hediyeleri de dikkati çekiyor.

Kolileri açan görevlilerin bulduğu notlar arasında bulunan, "Acı duyabiliyorsan canlısın, başkasının acısını duyabiliyorsan insansın. Biz birlikte İzmir'iz", "Keşke yanınızda olabilsek. Yaralarınıza dokunup onları sarabilsek. Kilometrelerce uzaktan acılarınızı yürekten hissediyoruz ve biliyoruz ki güzel İzmir'imizin her yerinde çiçekler açacak", "Yaşadığınız acıya merhem olmayacak ama içine sonsuz dua ve sevgimizi koyuyoruz" gibi mesajlar duygusal anların yaşanmasına neden oluyor.

Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer, AA muhabirine, gelen yardımların yanı sıra mesajların da kendilerini motive ettiğini söyledi.

Depremin ilk gününden bu yana 150 personel ve 300 gönüllü ile çalıştıklarını belirten Özer, şöyle konuştu:

"Türkiye komple burada. Okullardan kreşlere Türkiye'nin her köşesinden yardımlar geliyor. Kovid-19 sürecinde olduğumuz için kolilerin üzerinde 'dezenfekte edilmiştir' notları buluyoruz. Gıda ürünlerinden tutun da elindeki küçük miktardaki para ile aldığı oyuncağı, kendi battaniyesini gönderen minik eller var. Çok mektup var ve hepsi birbirinden duygulu. Kumbarasını açıp 10 lirasını gönderen de var. Türkiye birlikte güzel. Doğrudan Türk Kızılaya kargo gönderenler de bulunuyor. Herkese minnettarız."

Kızılayın deposunda tasnif edilen yardımlar, AFAD'ın belirlediği noktalarda depremzedelere dağıtılıyor.

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Aliaga
Akarsu Eczanesi
Balcova
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Balcova
Filiz Eczanesi
Bayindir
Sıla Eczanesi
Bayrakli
Tepekule Eczanesi
Bayrakli
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