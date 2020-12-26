Afgan genç Mehmet Akif Ersoy sevgisini tabloya işledi

Ersoy'un kişiliğinden etkilendiğini anlatan Shirzad, "Mehmet Akif Ersoy milli şairimiz, İstiklal Marşı'mızın yazarı. Az çok hakkında bilgim olduğu için bu işi severek yaptım. Bu çalışmayı çizimiyle birlikte yaklaşık bir günde bitirdim." diye konuştu.

Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazma hikayesinin etkileyici olduğunu belirten Shirzad, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendisi ulusal marş yazma yarşmasına, ödül nedeniyle başlangıçta katılmayı kabul etmemişti. Kendisine, yarışmaya katılmaya ikna etmek için mektup gönderilmiş. O da 'Bir şartla katılırım, kazanırsam ödülü almam.' demişti. Yarışmanın zorunluluğu olarak ödülün alınması gerektiği belirtilince de ödülü yardım kurumuna bağışlamıştı."

Ersoy'un portresini resmetmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Shirzad, tabloyu Konuralp Gazi Gençlik Merkezi Müdür Vekili Cahit Demir ve gençlik liderlerine teslim ettiğini söyledi.

Demir de Shirzad'a anlamlı çalışmasından dolayı teşekkür ederek tabloyu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü vasıtasıyla Bakanlığa ulaştıracaklarını ifade etti.

