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Afganistan’da ‘Çukur dizisi yayından kaldırılsın’ talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2020 17:40 | Son Güncelleme

Afganistan Enformasyon ve Kültür Bakanlığı, Tolo televizyonunda yayınlanan Çukur dizisinin yayından kaldırılmasını talep etti.

Afganistan’da ‘Çukur dizisi yayından kaldırılsın’ talebi

Çukur dizisi, Türkiye’de olduğu gibi Afganistan'da da geniş bir izleyici kitlesine sahip… ‘Çukur' dizisinin ilk bölümü Afganistan’da ilk kez Aralık 2018'de gösterilmişti. Dizinin ikinci sezonu da geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı.

Afganistan Enformasyon ve Kültür Bakan Bakanı Şiva Şark, Facebook hesabından dizi ile ilgili flaş bir çağrıda bulundu ve Tolo televizyonundan ‘Çukur' dizisinin yayından kaldırılmasını istedi.

Şiva Şark, dizinin toplumun psikolojik durumunu kötü yönde etkilediğini belirtti.

ŞİDDET SAHNELERİ ŞİKAYET EDİLDİ

Tolo televizyonunun talebi görmezden gelmesi durumunda hükûmetin gereken tedbirlere başvuracağı uyarısında bulunan Şark, “Tolo televizyonuna ‘Çukur' dizisinin gösterimiyle ilgili mektup yazdım. Bu televizyondan bu tür dizileri göstermemesini talep ettim. Yasaların ihmal edilmesi, mevcut yasalar çerçevesinde ele alınacaktır” dedi.

İlgili kararın, vatandaşların isteği üzerine alındığını kaydeden Bakan Yardımcısı, Türk dizisindeki şiddet sahnelerinin sosyal medyada şikâyet edildiğine işaret etti.

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