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Afili Aşk dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Afili Aşk 1. bölüm yeni fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 12.06.2019 02:21 | Son Güncelleme

Kanal D'nin yaz sezonundaki iddialı dizisi Afili Aşk ilk bölümüyle, 12 Haziran Çarşamba akşamı ekrana gelecek. Ayşe (Burcu Özberk) ve Kerem’in (Çağlar Ertuğrul) yolları kesiştikten sonra başlarına gelenlerin konu alındığı dizi, eğlenceli hikayesiyle dikkat çekiyor. Peki Afili Aşk'ın konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Afili Aşk dizisi 1. bölümden yeni fragman.

Yaz sezonunun yeni romantik komedi dizisi Afili Aşk'ın başrollerini Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul paylaşırken, yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu, yönetmenliğini ise Serdar Gözelekli üstleniyor. İlk bölümüyle 12 Haziran Çarşamba akşamı Kanal D'de ekrana gelecek olan Afili Aşk'ta Kerem ve Ayşe'nin eğlenceli aşk hikayesi dikkat çekecek.

Dizide İstanbul’un eski tekstilcilerinden olan varlıklı iş insanı Muhsin Yiğiter’in (Altan Erkekli) iki oğlu vardır. Büyük oğlu Samet (Ozan Dağgez), Muhsin beyin ilk kurduğu tekstil atölyesinden sorumludur. Küçük oğlu Kerem (Çağlar Ertuğrul) ise, girişimci zekasıyla aile şirketini internetten alışveriş sektörünün lideri haline getirmiştir. Ancak çapkın Kerem, yine de babasının gözüne girememiştir. Muhsin Bey ve eşi Yelda hanım, Boğaz sırtlarındaki köşklerinde zengin bir hayat sürmekte; Samet, eşi Hülya (Asena Tuğal) ve Kerem de onlarla birlikte yaşamaktadır.

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Ailenin eski tekstil atölyesinde çalışan Ayşe Özkayalı (Burcu Özberk) ise, iki abisi, annesi Melahat (Benian Dönmez), yengesi Nazmiye (Beril Pozam) ve küçük yeğeniyle birlikte yaşamaktadır. Büyük abisi Rıza (Taner Rumeli) mahalledeki kahveyi işletmekte ve küçük abi Erkut (Uğur Uzunel) ise Ayşe’nin maaşıyla geçinmektedir. Abilerinin baskısı altında sıkıcı, tatsız bir hayat yaşayan Ayşe ile Kerem’in yolları kaderin garip bir cilvesiyle kesişecektir. İşte o andan itibaren hem iki gencin hem de aralarında sınıf farkı olan bu iki ailenin yaşamı geri döndürülemeyecek şekilde değişecektir.

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AFİLİ AŞK 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bir tekstil atölyesinde çalışan Ayşe, iki abisi ile birlikte zor bir yaşam sürmektedir. Her şeye rağmen hayata güzel bakar, çünkü hayatında Berk gibi mükemmel ve anlayışlı bir sevgilisi vardır. Ancak, Ayşe’nin ailesi Ayşe için farklı bir gelecek düşünmektedir.Kerem ise, Ayşe’nin çalıştığı yerin patronunun ele avuca sığmaz çapkın oğludur. Kerem yaşadığı kötü bir olayla tövbe edip işinde gücünde olan birisi olmaya karar verir. Ayşe ve Kerem’in yolları kesiştiğinde bütün planlar bozulacaktır.

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AFİLİ AŞK GENEL KONUSU NEDİR?

Kerem, İstanbul’un çok eski tekstilcilerinden olan Yiğiter ailesinin yakışıklı ve çapkın oğludur. Yaratıcı zekasıyla zamana yenik düşmek üzere olan aile şirketini bir start - up çalışmasıyla sektörün lideri haline getirmiştir. Getirmiştir ama babası Muhsin’in gözünde adam olamamıştır. Çünkü Kerem yiyip içip, gezip tozup, her çiçekten bal alma şiarıyla hayatını yaşayan biridir.

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Keremlerin atölyesinde işçi olarak çalışan Ayşe de biri despot, diğeri hayırsız iki ağabeyi kontrolünde renksiz, tatsız bir hayat yaşayan zeki, güzel ve kalbi iyilik dolu bir kızdır. Tek umudu, bir süredir sevgili olduğu Berk ile evlenmek ve bu hayatı geride bırakmaktır. Ancak ağabeyleri onu mahallenin zengin çocuğu Sabri ile evlendirmek isteyince Ayşe, Berk’e bir an önce evlenmeleri gerektiğini söyler. Bunu duyan Berk ortadan kaybolur.

Kendi halinde, saf ve iyi yürekli bir mahalle kızıyken hem ailesi, hem de aşk hayatından darbe üzerine darbe yiyen Ayşe, hayatında ilk kez kendisi için bir şey yapmaya karar verir. Bu kararı vermesinde en büyük etken olan Kerem, aynı zamanda Ayşe’nin kurbanı olacağından habersizdir. Ayşe, Kerem ve kendisini ömür boyu birbirine bağlayacak hamleyi yaparak oyunun kurucusu olur ancak bu oyun ikisinin de içinden çıkamayacağı şekilde ayaklarına dolanacaktır.

AFİLİ AŞK DİZİSİNDE KİM HANGİ ROLDE OYNUYOR?

Oyuncular: Çağlar Ertuğrul (Kerem), Burcu Özberk (Ayşe), Altan Erkekli (Muhsin), Benian Dönmez (Melahat), Neşe Baykent (Yelda), Taner Rumeli (Rıza), Serkay Tütüncü (Volkan), Asena Tuğal (Hülya), Uğur Uzunel (Erkut), Zeynep Tuğçe Bayat (Ceyda), Yılmaz Kunt (Berk), Ozan Dağgez (Samet), Güzide Arslan (Gonca), Beril Pozam (Nazmiye), Umutcan Ütebay (Sabri), Vural Ceylan (Kadir), Banu İnan (Nermin), Hira Su Yıldız (Buse)

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