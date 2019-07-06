Afili Aşk'ta Kerem, Ayşe'ye yakalanıyor! Afili Aşk 5. yeni bölüm fragmanı izle!

Yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği, başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk’in paylaştığı Afili Aşk dizisi, 5. yeni bölümüyle 10 Temmuz Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında olacak.

AFİLİ AŞK 5. BÖLÜM KONUSU

Afili Aşk 10 Temmuz Çarşamba yayınlanacak olan yeni bölümünde Kerem bir hamle yapıp evdekilere artık Ayşe'nin çalışmayacağını, evde oturacağını söylüyor ve işler iyicene karışıyor! Yelda ise kendisini Ayşe'yi eğitmeye adıyor. Ayşe bu durumdan rahatsız olsa da bu olaya ayak uyduruyor.

Diğer taraftan şirketin çalışacağı firmanın sahibi olan kadın, Kerem'in tanıdığı çıkıyor. Kerem kadını etkilemeye çalışırken Ayşe'ye yakalanıyor! Gördükleri karşısında bozulan Ayşe, çaktırmamaya çalışsa da Kerem durumu anlıyor. Ayşe'ye kendisini kıskanıp kıskanmadığını sorarken aldığı cevap karşısında şaşırıyor! Ayşe, Kerem'i kıskanıyor mu? Çiftin arasında neler olacak?

Afili Aşk yeni bölümüyle çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Afili Aşk 3 Temmuz Çarşamba yayınlanan son bölümde Kerem ve Ayşe için zor günler başlıyor. Ceyda, Ayşe'yle uğraşmaktan vazgeçmiyor ve planlarına bir yenisini daha ekliyor. Şirkette işe başlayan Ayşe, başına gelenlerden dolayı zor anlar yaşıyor. Öte yandan Kerem de babası Muhsin'in göz hapsinden çıkamıyor.

Aynı zamanda Yiğiterlerin evini sürpriz bir şekilde basan böceklerle gündem hızla değişir. Aile bir süreliğine evi boşaltmak zorunda kalır. Ayşe ve Kerem geceyi Ayşe’nin ailesinde geçirecektir. Kerem aile ortamında sıkıntıdan patlarken kendini bekleyen büyük sürprizden habersizdir...



