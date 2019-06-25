Afili Aşk'ta Kerem ve Ayşe evleniyor! Afili Aşk 3. yeni bölüm 3. fragmanı izle!

Yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği, başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk’in paylaştığı Afili Aşk dizisi, 3. yeni bölümüyle 26 Haziran Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında olacak.
AFİLİ AŞK 3. BÖLÜM KONUSU
Kerem ve Ayşe yalan aşklarına herkesi ikna eder! Berk’in her şeyi anlatması Ayşe ve Kerem’i çok zor bir durumun içine sokar. Ayşe ve Kerem yalan aşklarını başta Rıza ve Muhsin olmak üzere herkese ispat etmek zorunda kalacaktır.Mecburiyetten bir arada olan ve birbirinden nefret eden ikili için aşklarını ispat etmek sandıkları kadar kolay olmayacaktır.
Diğer taraftan Yelda bir türlü Ayşe’yi kabullenemez. Ceyda ve Yelda, Ayşe’nin açıklarını aramaya başlarlar. Düğün gecesi Kerem’in yaptığı bir hata her şeyi mahvetmesine sebep olacaktır.
Afili Aşk yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!
AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Afili Aşk 19 Haziran Çarşamba yayınlanan 2. bölümünde, Kerem ve Ayşe evlilik konusunda ortak bir karar alır ancak onları bekleyen sürprizlerden henüz haberleri yoktur.
Afili Aşk son bölümde, Ayşe'nin söylediği yalan bir anda ortalığı karıştırır. Ayşe'nin ağabeylerinin devreye girmesiyle Muhsin Bey, kız isteme için kolları sıvar. Bir anda bu durumun ortasında kalan Kerem ise kendine çıkış yolu arar. Ayşe'nin planına kurban gitmek istemeyen Kerem türlü türlü oyunlara başvurur ancak başarılı olamaz.
Kerem, Ayşe'yle evlenme fikrine sıcak bakar çünkü artık bu durum onun da lehine bir hal alacaktır. Bundan haberi olmayan Ayşe ise Kerem'in oyununa dahil olur. Kerem ve ailesi, Ayşe'yi istemeye gider. Tam her şey sorunsuz ilerliyor derken bir anda ortaya çıkan tatsız sürprizler her şeyi berbat eder. Peki Ayşe, bu tatsız sürprizler karşısında nasıl bir hamle yapacaktır?
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