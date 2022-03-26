Afjet Afyonspor - Sakaryaspor maçı canlı nasıl izlenir? Afyonspor - Sakaryaspor maçı ne zaman? Afyonspor - Sakaryaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Afyonspor - Sakaryaspor maçı için nefesler tutuldu. TFF 2.Lig'in 31.haftasında Afjet Afyonspor, kendi sahasında Sakaryaspor'u konuk ediyor. Futbolseverler heyecanla bu karşılamanın sonucunu bekliyor. Afyonspor - Sakaryaspor maçına dair merak edilen sorularınızın cevaplarını haberimizden öğrenebilirsiniz...

AFJET AFYONSPOR-SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Afjet Afyonspor – Sakaryaspor, TFF 2. Lig maçı, 26 Mart 2022 Cumartesi günü yani bugün Afjet Afyonspor Youtube, kanallarından izleyebilirsiniz aynı zamanda TV 264'ten de naklen yayınlanacak oradan da Afjet Afyonspor – Sakaryaspor maçına ulaşabilirsiniz.

AFJET AFYONSPOR-SAKARYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Afjet Afyonspor-Sakaryaspor Maçı, saat 14:00 başlayacak.

AFJET AFYONSPOR-SAKARYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Afjet Afyonspor ve Sakaryaspor, karşı karşıya geleceği TFF 2. Lig maçı, Afyonkarahisar'da, Zafer Stadyumu'nda oynanacak.

