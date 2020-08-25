Afjet Afyonspor’un yeni yönetimi oluştu

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek başkanlığında yapılan toplantının ardından Afjet Afyonspor’un yeni yönetim kurulu oluştu. Kulüp Başkanlığına Engin Gökdemir gelirken yeni yönetimde Afyonkarahisarlı iş adamlarından oluştu.

Afjet Afyonspor’a bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da maddi manevi desteği vereceklerini söyleyen Vali Çiçek ve Başkan Zeybek, yeni yönetimin hayırlı olmasını temenni etti.

Mor-beyaz tutkusu olan herkesin takımımıza destek vermesi gerektiğini ifade eden Başkan Zeybek, “Kıymetli taraftarlarımızdan bundan önce olduğu gibi bundan sonra takımımıza ve oluşturduğumuz yeni yönetimimize inanmalarını, güvenmelerini bekliyoruz. Sağolsunlar Afyonspor’a Afyonlu iş adamlarımız sahip çıktılar. Bayrağı yere düşürmediler. İnşallah Afyonspor’u hak ettiği yere getirecekler” dedi.

“Afyonkarahisar ruhunu oluşturmak istedik”

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ise yeni yönetimin hayırlı olmasını dileyerek “Takımın geçmişte artarak devam eden başarılarının devam etmesi, Afyonspor’a yakışır bir yönetim oluşması için kimlere teklif götürebiliriz, bayrağın yere düşmemesi için çalışma içindeydik. ‘Kimse yok mu?’ dediğimizde ‘Ben varım’ diyen arkadaşlarımız çıktı. Afyonkarahisar ruhunu oluşturmak için iyi bir yönetim oluşturmak durumundaydık” diye konuştu.