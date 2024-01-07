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  4. Afra Saraçoğlu başrolde olduğu 'Yalı Çapkını' fragmanına tepki gösterdi! Sosyal medyayı salladı

Afra Saraçoğlu başrolde olduğu 'Yalı Çapkını' fragmanına tepki gösterdi! Sosyal medyayı salladı

07.01.2024 08:41 | Son Güncelleme:
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'Yalı Çapkını'nın başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu yeni fragmanda kendisinin bulunduğu sahneleri az buldu. Oyuncu Afra Saraçoğlu resmi hesapta paylaşılan fragmana yaptığı yorumla şoke etti.

Star Tv ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümünden itibaren gündemden düşmeyen 'Yalı Çapkını' dizisinin 12 Ocak'ta yayınlanacak bölümünden yeni fragman resmi hesapta yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı Seyran karakterinden birkaç saniyelik kareler yer aldı.

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Mert Ramazan Demir'in sahnelerine ağırlık verilen fragman başrol oyuncusunu rahatsız etti.

Rol arkadaşıyla yaşadığı aşkla da gündemden düşmeyen Afra Saraöoğlu fragmana tepki göstererek "Bölümde Seyran yok galiba" yazdı. Bu yorum sosyal medyayı da salladı.

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Afra Saraçoğlu Oyuncu karakteri
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