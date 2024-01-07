Afra Saraçoğlu başrolde olduğu 'Yalı Çapkını' fragmanına tepki gösterdi! Sosyal medyayı salladı

Star Tv ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümünden itibaren gündemden düşmeyen 'Yalı Çapkını' dizisinin 12 Ocak'ta yayınlanacak bölümünden yeni fragman resmi hesapta yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı Seyran karakterinden birkaç saniyelik kareler yer aldı.

Mert Ramazan Demir'in sahnelerine ağırlık verilen fragman başrol oyuncusunu rahatsız etti.

Rol arkadaşıyla yaşadığı aşkla da gündemden düşmeyen Afra Saraöoğlu fragmana tepki göstererek "Bölümde Seyran yok galiba" yazdı. Bu yorum sosyal medyayı da salladı.





