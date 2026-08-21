İlayda Alişan ile Oğulcan Engin'den evliliğe yeşil ışık! 'Tarih vermeyelim ama...'

İlayda Alişan ile Oğulcan Engin, önceki akşam Harbiye Açıkhava'da düzenlenen Edis konseri öncesinde objektiflere yansıdı. Çift, hem konser heyecanını paylaştı hem de ilişkileri hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; yakında ekranlara gelecek yeni projesi hakkında da konuşan Alişan, uzun bir aranın ardından setlere dönmenin heyecanını yaşadığını belirtti.

"HER GÜN SETTEYİM"

Oyuncu, "Uzun zamandır böyle bir projede yer almıyordum. Ekranlarda uzun süredir eksikliği hissedilen, sıcak bir aile komedisi geliyor. Her gün setteyim, yoğun bir tempoda çalışıyorum ve yoruluyorum ancak sonucun çok güzel olacağına inanıyorum" sözleriyle projeye dair beklentisini dile getirdi.

"NET BİR TARİH VERMEYELİM"

Muhabirlerin, "Ne zaman tuzlu kahve içeceğiz?" sorusuna kahkahalarla yanıt veren çiftten Oğulcan Engin, evlilik soruları karşısında, "Kısmet diyelim. Net bir tarih vermeyelim ama inşallah" derken, İlayda Alişan da gülümseyerek sevgilisine katıldı.