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KOAH tedavisi görüyor! Yeşilçam'ın efsanesi Coşkun Göğen'in son hali ortaya çıktı: 17 kilo verdi

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Coşkun Göğen'in sosyal medyada paylaşılan son görüntüsü gündem oldu. KOAH ve zatürre tedavisi gören 80 yaşındaki oyuncunun zayıfladığı görüldü.

KOAH tedavisi görüyor! Yeşilçam'ın efsanesi Coşkun Göğen'in son hali ortaya çıktı: 17 kilo verdi
Öznur Yaslı İkier

Yeşilçam'da canlandırdığı kötü karakterlerle hafızalarda yer edinen 80 yaşındaki Coşkun Göğen, uzun süredir yaşadığı sağlık sorunlarının ardından yeniden gündeme geldi.

KOAH ve zatürre tedavisi gören usta oyuncunun verdiği kilolar, sosyal medyada paylaşılan son görüntülerinde dikkat çekti.

KOAH tedavisi görüyor! Yeşilçam ın efsanesi Coşkun Göğen in son hali ortaya çıktı: 17 kilo verdi 1

“Tecavüzcü Coşkun” lakabıyla tanınan Göğen'in 17 kilo verdiği öğrenildi. 2018 yılında 36 yaşındaki kızı Dünya Göğen'i kanser hastalığı nedeniyle kaybeden Coşkun Göğen, evlat acısıyla büyük bir yıkım yaşamıştı.

ZOR GÜNLER GEÇİRDİ
Bu derin acının yaralarını sarmaya çalışırken kısa bir süre sonra kendisinden 24 yaş küçük eşi Anjelika Göğen de hayatını kaybetti. Hayatının en zor günlerini geçiren efsane isim, peş peşe gelen vefat haberlerinin ardından derin bir sessizliğe bürünerek bir süre ortadan kayboldu.

KOAH tedavisi görüyor! Yeşilçam ın efsanesi Coşkun Göğen in son hali ortaya çıktı: 17 kilo verdi 2

Ekranlardan uzakta kaldığı bu dönemde usta oyuncunun ağır sağlık problemleriyle boğuştuğu ortaya çıkmıştı.

Yaşadığı büyük kayıplar ve geçirdiği ağır hastalıkların ardından 80 yaşındaki usta oyuncunun son halini gösteren bir video sosyal medyada paylaşıldı. Rol aldığı projeler dışında pek görüntülenmeyen oyuncunun oldukça zayıfladığı ve adeta bir deri bir kemik kaldığı dikkat çekti.

KOAH tedavisi görüyor! Yeşilçam ın efsanesi Coşkun Göğen in son hali ortaya çıktı: 17 kilo verdi 3

Coşkun Göğen'in değişen görüntüsü kısa sürede viral olurken, sevenleri usta isme destek mesajları yağdırdı.

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Coşkun Göğen yeşilçam
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