KOAH tedavisi görüyor! Yeşilçam'ın efsanesi Coşkun Göğen'in son hali ortaya çıktı: 17 kilo verdi

Yeşilçam'da canlandırdığı kötü karakterlerle hafızalarda yer edinen 80 yaşındaki Coşkun Göğen, uzun süredir yaşadığı sağlık sorunlarının ardından yeniden gündeme geldi.

KOAH ve zatürre tedavisi gören usta oyuncunun verdiği kilolar, sosyal medyada paylaşılan son görüntülerinde dikkat çekti.

“Tecavüzcü Coşkun” lakabıyla tanınan Göğen'in 17 kilo verdiği öğrenildi. 2018 yılında 36 yaşındaki kızı Dünya Göğen'i kanser hastalığı nedeniyle kaybeden Coşkun Göğen, evlat acısıyla büyük bir yıkım yaşamıştı.

ZOR GÜNLER GEÇİRDİ

Bu derin acının yaralarını sarmaya çalışırken kısa bir süre sonra kendisinden 24 yaş küçük eşi Anjelika Göğen de hayatını kaybetti. Hayatının en zor günlerini geçiren efsane isim, peş peşe gelen vefat haberlerinin ardından derin bir sessizliğe bürünerek bir süre ortadan kayboldu.

Ekranlardan uzakta kaldığı bu dönemde usta oyuncunun ağır sağlık problemleriyle boğuştuğu ortaya çıkmıştı.

Yaşadığı büyük kayıplar ve geçirdiği ağır hastalıkların ardından 80 yaşındaki usta oyuncunun son halini gösteren bir video sosyal medyada paylaşıldı. Rol aldığı projeler dışında pek görüntülenmeyen oyuncunun oldukça zayıfladığı ve adeta bir deri bir kemik kaldığı dikkat çekti.

Coşkun Göğen'in değişen görüntüsü kısa sürede viral olurken, sevenleri usta isme destek mesajları yağdırdı.